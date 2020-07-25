Полицейского в Балхаше подозревают в изнасиловании подростка

Караганда. 24 июля. Kazakhstan Today - В Балхаше сотрудника полиции подозревают в изнасиловании подростка, передает Kazakhstan Today.

В фонде "НеМолчиkz" утверждают , что дело до сих пор не завели. Они просят начальника полиции Карагандинской области взять дело на личный контроль.

Как сообщили в фонде, сотрудник полиции обратился к матери 14-летней девочки. Мужчина заявил, что у них на даче растет конопля и ее реализуют. Он попросил номер дочери, которая находилась на даче, чтобы расспросить у нее про местных мальчиков.

Полицейский написал подростку, что, по его информации, у девочки на даче курят анашу. Он пригрозил тем, что ее отца за этот могут посадить на 10 лет, и потребовал встречи, чтобы подписать какие-то документы.

Мама в это время была на даче, папа в командировке, сестры тоже не было дома. Полицейский пообещал, что "постарается ее отмазать, но только пока папе с мамой не говори". Девочка как раз ехала домой, он потребовал адрес, она его написала.

Дома мужчина заставил девочку под диктовку написать признание, что она с друзьями употребляла анашу, сложил документ в карман, а затем потребовал секса за то, что ничего не скажет родителям и поможет ей.

У фонда есть переписка, голосовые сообщения и видео из подъезда. В фонде сообщили, что полиция отказывается заводить дело, мотивируя тем, что они не могут завести дело на своего сотрудника, и направляет документы в УСБ ДП Карагандинской области.

Ни экспертиз, ни выемки одежды и вещдоков, ничего не происходит. Полицейского увольняют 13 июля. 13 июля он прибежал к матери, стоял на коленях и умолял забрать заявление, ссылаясь на большую светлую любовь к ее дочери, в которую влюбился еще в прошлом году, когда ей было 14 лет (сейчас девочке 15 лет), потом уже и на то, что он единственный кормилец в своей семье. Дело волокитят, нагло врут, что не могут завести. У матери до сих пор нет ЕРДР, якобы УСБ разберется. Что за покрывательство? Таким наказание должно быть в два раза тяжелее, потому что он запачкал всю полицию", - говорится в сообщении.

Фонд обратился к начальнику департамента полиции Карагандинской области с просьбой взять на личный контроль это дело и привлечь к ответственности подозреваемого в педофилии, который, используя служебное положение, совершил тяжкое преступление.

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