Полиция Алматы разоблачила группу похитителей автономеров

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - В Алматы разоблачена группа похитителей госномеров, передает Kazakhstan Today.

В управлении полиции Бостандыкского района сообщили, что на данном этапе расследования доказаны 33 преступных эпизода. Не исключено, что в ходе производства список потерпевших может увеличиться. Оперативные и следственные мероприятии в этом направлении продолжаются.

В составе группы - трое местных жителей, в возрасте 25-26 лет. Действовали они по следующей схеме: орудовали только в жилом массиве, в микрорайонах Орбита и Алмагуль. Во дворах домов снимали с припаркованных автомобилей госномера и оставляли записку, в которой предлагали выкупить номерной знак за 10 тысяч тенге. При этом злоумышленники пользовались электронными переводами. В случае получении платы преступники сообщали его владельцу место, где спрятан госномер", - рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.

Трое подозреваемых сейчас задержаны и привлечены к уголовной ответственности по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса РК.

В полиции призвали не идти на поводу у любителей легкой наживы и обо всех преступных проявлениях, в том числе аналогичных фактах, незамедлительно сообщать на пульт 102.

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