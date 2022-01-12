Полиция Алматы задержала около 2 тысяч участников беспорядков

АЛМАТЫ. 6 ЯНВАРЯ - Полиция Алматы в ходе зачистки городских улиц задержала около 2 тысяч участников беспорядков, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как проинформировали в МВД, сотрудники полиции выдвинулись на зачистку улиц Карасай батыра - Масанчи, сообщили BaigeNews.kz.
А в Костанайской области на 6 января сохраняется стабильная обстановка. Общественный порядок был восстановлен ночью. В результате противоправных действий группы лиц пострадал один сотрудник полиции. При осмотре места происшествия была изъята бутылка с горючей смесью. Кроме того, у одного гражданина изъят травматический пистолет", - отметили также в пресс-службе МДВ РК.
По данным ведомства, в Кызылорде в настоящее время разбиты окна и двери городских зданий. В регионе введен режим ЧП. Сотрудники органов внутренних дел обеспечивают должную охрану общественного порядка и безопасность граждан.