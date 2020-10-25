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Полиция арестовала пьяного водителя, совершившего ДТП в Алматы

24.10.2020 12394
Полиция арестовала пьяного водителя, совершившего ДТП в Алматы
Polisia.kz
Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Водитель, совершивший в пьяном виде ДТП в Алматы, взят под стражу, передает Kazakhstan Today.
 
Данное ДТП произошло около 11.00 по улице Кабанбай батыра в Алматы, сообщает Polisia.kz.
 
Водитель автомашины Honda, следуя в восточном направлении, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который ехал попутно. 
 

Патрульным экипажем водитель, управлявший иномаркой, был сопровожден на судебно-наркологическую экспертизу. Медицинское освидетельствование выявило у него алкогольное опьянение средней степени. По признакам преступления, предусмотренного статьей 346 УК РК (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица) начато досудебное расследование. В порядке статьи 128 УПК РК водитель водворен в изолятор временного содержания", - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

 

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