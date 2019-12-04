Полиция Нур-Султана: подозреваемый в угоне автомобиля и наезде на двух пешеходов имеет непогашенную судимость

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - Подозреваемый в избиении таксиста, угоне автомобиля и наезде на двух пешеходов в Нур-Султане ранее дважды судим, у него также имеется непогашенная судимость, передает Kazakhstan Today.

О подробностях происшествия и ходе расследования этого дела проинформировал начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при президенте РК.

По информации спикера, в 06.52, на пульт дежурного поступил звонок о том, что неизвестный избил водителя такси и угнал автомобиль . В 06.59 камера видеонаблюдения зафиксировала, как данный автомобиль сбил двух людей на пешеходном переходе по улице Тауелсиздик.

Водитель автомобиля даже не пытался затормозить. В результате наезда погибла 48-летняя женщина. Также в больницу с различными травмами доставлен 14-летний ребенок, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии.

Как отметил Саденов задержанный был в состоянии алкогольного опьянения, без водительских прав. Задержанный является дважды судимым (грабеж, кража), при этом у него имеется непогашенная судимость. В настоящий момент задержанный находится под стражей в изоляторе, проводятся следственные действия, пишет ortcom.kz .

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