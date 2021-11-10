Убийство студентки в Алматы: девушка отправляла сообщения с просьбой о помощи

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АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Полиция установила личность убийцы 18-летней студентки из Алматы и ведет его поиски, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По одной из версий, на эту съемную квартиру 18-летняя девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт. Криминалисты установили, что подозреваемый связал жертву и принялся ее избивать. А после задушил. Потом решил сжечь тело прямо в квартире. Скорее всего, пытался скрыть улики, сообщает телеканал КТК

Родные искали девушку и постучались к нам, мы с ее сестрой разговаривали. Она сказала, что ищет сестру, так как та ей написала, что будет у подруги. А через какое-то время написала, что ее избивают, и просила помощи. Все происходило в этой квартире, но как ни странно, мы ничего не слышали, хотя с мужем не спали долго, наверное, до 12 ночи. Никаких посторонних звуков не было", - рассказала соседка погибшей.

Соседи говорят, что на место происшествия родные погибшей приехали сразу, как только получили тревожные сообщения, но попасть в квартиру не смогли. Дверь пришлось вскрывать участковым, там нашли тело 18-летней девушки. Почти всю ночь на месте работали оперативники. Сейчас дверь опечатана. Известно, что жилье на протяжении нескольких лет сдавали посуточно.

Жильцы элитного комплекса не отрицают: квартиры действительно сдаются в аренду, но никакого притона здесь никогда не было. Они же отмечают, что в подъезде, где произошло убийство, всегда тихо и немноголюдно, кроме того, есть охрана.

Полицейские изъяли все записи с камер наблюдения, установленных на территории самого комплекса и в подъезде. Очевидцы заявляют, что одна из них запечатлела предполагаемого убийцу.



