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Убийство студентки в Алматы: девушка отправляла сообщения с просьбой о помощи

09.11.2021, 09:37 40663
Убийство студентки в Алматы: девушка отправляла сообщения с просьбой о помощи
Фото: pxhere.com
АЛМАТЫ. 9 НОЯБРЯ - Полиция установила личность убийцы 18-летней студентки из Алматы и ведет его поиски, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По одной из версий, на эту съемную квартиру 18-летняя девушка приехала с парнем и, возможно, между ними произошел конфликт. Криминалисты установили, что подозреваемый связал жертву и принялся ее избивать. А после задушил. Потом решил сжечь тело прямо в квартире. Скорее всего, пытался скрыть улики, сообщает телеканал КТК.
 

Родные искали девушку и постучались к нам, мы с ее сестрой разговаривали. Она сказала, что ищет сестру, так как та ей написала, что будет у подруги. А через какое-то время написала, что ее избивают, и просила помощи. Все происходило в этой квартире, но как ни странно, мы ничего не слышали, хотя с мужем не спали долго, наверное, до 12 ночи. Никаких посторонних звуков не было", - рассказала соседка погибшей. 

 
Соседи говорят, что на место происшествия родные погибшей приехали сразу, как только получили тревожные сообщения, но попасть в квартиру не смогли. Дверь пришлось вскрывать участковым,  там нашли тело 18-летней девушки. Почти всю ночь на месте работали оперативники. Сейчас дверь опечатана. Известно, что жилье на протяжении нескольких лет сдавали посуточно. 
 
Жильцы элитного комплекса не отрицают: квартиры действительно сдаются в аренду, но никакого притона здесь никогда не было. Они же отмечают, что в подъезде, где произошло убийство, всегда тихо и немноголюдно, кроме того, есть охрана. 
 
Полицейские изъяли все записи с камер наблюдения, установленных на территории самого комплекса и в подъезде. Очевидцы заявляют, что одна из них запечатлела предполагаемого убийцу. 

 

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Должностные лица Комитета транспорта возглавили группировку по выдаче фиктивных карт техосмотра

09.11.2021, 12:44 86455
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Должностные лица Комитета транспорта возглавили преступную группировку, которая занималась выдачей фиктивных диагностических карт технического осмотра автомашин за незаконное вознаграждение. Об этом рассказали в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации антикоррупционного ведомства, по всей стране на подставных лиц оформлено 28 фирм по проведению техосмотра. 
 

По зарегистрированным адресам центры техосмотра отсутствовали, и соответственно, не имели необходимого технического оборудования, специалистов, ангара, как этого требует действующее законодательство", - рассказали в пресс-службе Антикоррупционной службы. 

 
По информации ведомства, преступную группу возглавили должностные лица Комитета транспорта, в обязанности которых входит осуществление транспортного контроля и недопущения подобных фактов. 
 

С 2017 года по сегодняшний день без фактического техосмотра ОПГ подделало более 260 тысяч диагностических карт. Такая "услуга" занимала всего пять минут времени и стоила две тысячи тенге за одно автотранспортное средство", - рассказали подробности акнтикоррупционщики.

 
В ходе следствия будет дана правовая оценка и владельцам автотранспортных средств, обратившихся к услугам этих лиц. 
 

Антикором будут приняты все меры о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство, а также по искоренению фактов проведения формальных техосмотров", - добавили в ведомстве.

 

Стиральный порошок известных марок подделывали в Туркестанской области

09.11.2021, 11:53 96688
ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области ликвидировали подпольный цех по изготовлению контрафактных стиральных порошков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что житель Туркестана Р. Абдуллаев организовал цех по адресу: жилой массив "Иштихат", улица Доспанбет жырау. Там незаконным путем он изготавливал порошки под марками Ariel, Тide, "Миф", Persil в объемах 2, 3, 6 килограммов", - рассказали в пресс-службе Агентства по финмониторингу РК.

 
По данным ведомства, всего изъято семь единиц оборудования для упаковки и расфасовки порошков, более 500 упаковок порошка, свыше ста 20-килограммовых мешков порошка в рассыпном виде и полиэтиленовые пакеты с наименованиями известных марок.
 

Правообладателю в лице компании The Procter&Gamble Company нанесен крупный ущерб. Абдуллаеву выписан штраф в размере 5,9 миллионов тенге", - добавили в агентстве. 

 

Туркестанские сельхозпредприятия незаконно получили субсидии на 380 млн тенге

09.11.2021, 11:27 104248
Туркестанские сельхозпредприятия незаконно получили субсидии на 380 млн тенге
ТУРКЕСТАН. 9 НОЯБРЯ - Территориальным департаментом Агентства по Туркестанской области в отношении руководителей восьми крестьянских хозяйств заведено уголовное дело по факту незаконного получения субсидий на сумму 380 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Руководители крестьянских хозяйств вносили ложные сведения при подаче заявок на получение субсидий в рамках госпрограммы "Сыбана". А именно: предоставили фиктивные документы, подтверждающие приобретение и завоз крупного рогатого скота из РФ", - рассказали в пресс-службе АФМ РК.

 
Согласно данным областной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, указанные юридические лица заявки на приобретение КРС не направляли и маршрутные листы по их ввозу из РФ не получали.
 

Общая сумма незаконно выплаченных субсидий указанным КХ составила свыше 380 миллионов тенге. При этом общая сумма кредита составляет более одного миллиарда тенге", - добавили в ведомстве.

 

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