В Алматы жестоко убили девушку

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АЛМАТЫ. 8 НОЯБРЯ - 7 ноября в алматинском жилом комплексте "Латифа" убили девушку и подожгли ее тело, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня в Алматы, Достык, 138, ЖК "Латифа" было совершено убийство девушки. Сначала задушили, потом подожгли… Мы много раз говорили участковым, что в посуточных квартирах притоны и ад. Но жильцов все игнорируют. Сейчас участковые говорят, что это была проститутка", - говорится в посте на странице "Жалобы Алматы" в Instagram.
В городском департаменте полиции подтвердили факт преступления. Он зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Убийство" и находится в производстве УП Медеуского района.
Создана специальная следственно-оперативная группа. Проводится комплекс мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, личность которого установлена", - прокомментировали в пресс-службе ДП.
Полицейские также добавили: информация о том, что погибшая являлась женщиной легкого поведения, не соответствует действительности.