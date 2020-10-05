Полиция Туркестанской области проверяет видео с избиением ребенка

Туркестан. 4 октября. Kazakhstan Today - Полиция Туркестанской области проверяет подозрительное видео, передает Kazakhstan Today.

Ролик полицейские обнаружили в ходе мониторинга социальных сетей. На кадрах видно , как неизвестный мужчина избивает несовершеннолетнего ребенка. В ходе проверки было установлено, что инцидент произошел в Казыгуртском районе.

Данный факт полицейские зарегистрировали в едином реестре Казыгуртского районного отделения полиции по статье 110 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Истязание).

Виновный будет привлечен к ответственности в законном порядке. Кроме того, в отношении районного участкового инспектора полиции начали проводить служебную проверку.

В настоящее время все обстоятельства по данному факту выясняются, подчеркнули в пресс-службе полиции региона.

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