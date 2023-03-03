Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов.
Как сообщает Polisia.kz, ранее задержанный О. Токарев признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Установлено, что ему активное содействие оказывали другие иностранные граждане - К. Литвинов, С. Шаповалов, Б. Демченко и Я. Малышок. Сам Токарев выступал организатором и координатором. Другим участникам группы была отведена роль рекрутеров. Литвинов, Шаповалов, Демченко занимались поиском и вербовкой исполнителей - так называемых кабанов из числа граждан Казахстана для непосредственного совершения провокаций", - сообщается на сайте МВД.
Сообщники Токарева также собирали сведения о потерпевших, в том числе из открытых источников. Искали лиц, имеющих доступ к государственным информационным базам. Вместе с Токаревым разрабатывали механизм и порядок реализации (поджоги авто, угрозы и нападения).
Малышок отвечал за хакерское направление (флуд, DDoS, взлом и т.д.). Он сам организовал DDoS-атаки на сайты Orda и Elmedia. Взломал сайт редакции Ulysmedia. В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой прорабатывается вопрос объявления сообщников Токарева в международный розыск. Работа по установлению инициаторов продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно", - рассказали в полиции.
Напомним, в конце февраля в Алматы задержали координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Всего за совершение противоправных действий в отношении журналистов и блогеров в Казахстане задержали 18 человек.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
В ноябре прошлого года в Алматы арестовали двух подозреваемых в хулиганских действиях против журналистов и повреждении имущества офисов редакций Elmedia KZ News и Оrda.kz.
В январе президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил провести тщательное расследование серии преступлений против журналистов.