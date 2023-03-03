Полиция установила сообщников подозреваемого в организации нападения на журналистов  

Фото: Polisia.kz

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Талдыкорган. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Схроны с оружием обнаружили сразу в нескольких районах области Жетысу, - Схроны с оружием обнаружили сразу в нескольких районах области Жетысу, сообщает Polisia.kz.





При проведении отработки "Кару" полицейские Жетысу изъяли из незаконного оборота арсенал огнестрельного оружия и патроны к ним. Схроны обнаружены на территории трех районов.





Кроме того, оружие изъято у жителей трех городов. На заброшенной АЗС близ поселка Таусамалы в Аксуском районе обнаружен боевой пистолет.





Polisia.kz





В дачном массиве близ поселка Шымыр Ескельдинского района найден схрон со светошумовой гранатой и более 50 патронами.





Polisia.kz





Кроме того, в частном доме у жителя Саркана изъят обрез ружья. В Талдыкоргане задержали молодого мужчину, носившего с собой газовый пистолет неизвестной марки. В Текели и Кербулакском районе у местных жителей изъято две единицы незаконно хранящихся охотничьих ружей.





По всем фактам изъятия оружия и боеприпасов приводится досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы.





Ранее сообщалось, что похищенное во время январских беспорядков оружие обнаружили в Алматинской области.



