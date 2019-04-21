Полиция задержала трех подозреваемых в вооруженном налете на АЗС в Алматинской области

Талдыкорган. 20 апреля. Kazakhstan Today - Полиция задержала трех подозреваемых в вооруженном налете на АЗС на трассе Алматы - Астана в Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылском районе в ночь на 19 апреля неизвестные лица совершили разбойное нападение на придорожную автозаправку близ села Каншенгель. Угрожая пистолетом, преступники, лица которых были скрыты шарфами, завладели дневной выручкой на общую сумму 126 тыс. тенге и имуществом работников автозаправки", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, в течение следующих нескольких часов полицейским региона удалось установить личности подозреваемых. Они были задержаны и доставлены в село Узынагаш для дачи показаний.

В совершении разбоя подозреваются трое жителей Талгарского района в возрасте 21-26 лет, у которых при задержании был изъят один из похищенных сотовых телефонов, а также газовый пистолет, очень схожий на вид с боевым ПМ (пистолет Макарова). Изъятые вещи приобщены к материалам расследования в качестве вещественных доказательств", - проинформировали в полиции.

В пресс-службе также отметили, что никто из задержанных лиц ранее не привлекался к уголовной ответственности. Сейчас все трое помещены под стражу в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование по факту разбоя находится в производстве следователей Жамбылской районной полиции. В ходе расследования подозреваемых также проверят на причастность к другим преступлениям.

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