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Полиция задержала женщину, за которой числится более 50 краж в Нур-Султане, Алматы и Караганде

22.05.2019, 13:49 6589
Полиция задержала женщину, за которой числится более 50 краж в Нур-Султане, Алматы и Караганде
Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - Полиция задержала женщину, за которой числится не менее 50 краж в общественных местах Нур-Султана, Алматы и Караганды, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудниками криминальной полиции Нур-Султана на территории города Алматы задержана 25-летняя женщина по подозрению в совершении серийных краж", - сообщила пресс-служба столичного департамента полиции.

 
По информации полиции, женщина действовала в торгово-развлекательных домах и магазинах. В ходе расследования установлено, что подозреваемая под видом покупателя заходила в бутики, откуда похищала оставленные без присмотра личные вещи посетителей магазинов (сотовые телефоны, кошельки, сумочки). 
 

Также установлено, что с августа прошлого года женщина совершала аналогичные кражи на территории Караганды и Алматы", - отметили в пресс-службе. 

 
Кроме того, в полиции сообщили, что ранее задержанная уже привлекалась к уголовной ответственности. В настоящее время установлена ее причастность к совершению более пятидесяти краж. Проводится досудебное расследование по статье "Кража".
 
В апреле текущего года столичными полицейскими женщина была объявлена в розыск. Департамент полиции выражает благодарность гражданам, оказавшим содействие в установлении местонахождения подозреваемой.
 
Также полицейские Нур-Султана просят пострадавших от противоправных действий задержанной обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24; 71-60-69 либо 102. 
 
Напомним, ранее полиция Алматы опубликовала фотографии городских карманников.
 

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