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Полиция Алматы опубликовала фотографии городских карманников

05.05.2019, 10:02 24976
Алматы. 5 мая. Kazakhstan Today - Фотографии карманных воришек снова опубликовала полиция Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Мужчины в возрасте от 20 до 38 лет задержаны за совершение различных эпизодов карманных краж на территории города. Каждый из них орудовал в общественных местах и путем тайного хищения завладевал чужим имуществом, незаметно вынимая из кармана своей "жертвы" телефон.
 

Карманная кража - такой вид имущественного преступления, когда вор и жертва находятся в максимальной непосредственной близости. Злоумышленнику важно оставаться незамеченным, не привлекать внимания и ловко "работать" руками. Обычно излюбленными местами обитания карманников являются места массового пребывания людей. Воришка может даже находиться в поле вашего зрения в момент кражи вашего имущества, однако вы даже не будете догадываться об этом. В этой связи считаем, что жителям мегаполиса важно знать таких преступников в лицо. Вглядитесь в эти лица, может быть, кто-то из них рядом с вами едет в автобусе", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков. 

 
Полиция Алматы регулярно публикует фотографии воров-карманников. Также для борьбы с кражами в общественном транспорте города установили почти 800 видеокамер.
 

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