Полиция Алматы опубликовала фотографии карманников

Алматы. 18 марта. Kazakhstan Today - В Алматы в минувшие выходные задержаны восемь человек, промышлявших карманными кражами в общественном транспорте, на остановках и в торгово-развлекательных центрах, передает Kazakhstan Today.

Среди задержанных Хашимов Мухамеджан, Иманалиев Амантай, Барат Ержан, Бейсебаева Земфира, Искаков Рустам, Мусаев Ернат, Хайса Солданат и Тулепов Нурсултан.

В общественных местах часто совершаются кражи личного имущества. Большая часть преступлений злоумышленниками совершаются по схожему сценарию: путем тайного хищения из карманов верхней одежды сотовых телефонов и кошельков. В этой связи мы неустанно напоминаем гражданам о мерах безопасности их имущества, что в первую очередь включает внимательность и бдительность. Ни в коем случае нельзя хранить ценные вещи и предметы в наружных и задних карманах одежды, все это должно быть в поле вашей видимости", - сказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

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