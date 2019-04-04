Полиция Алматы обнародовала фотографии воров-карманников

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Фотографии воров-карманников, орудовавших в Алматы, распространил городской департамент полиции, передает Kazakhstan Today.

На этот раз в списке воров семь человек: Султанулы Баелов, Амантай Иманалиев, Элдар Айтказы, Руслан Касымбеков, Онгарбай Нуржанов, Кайыржан Тулепбергенов, Жумабек Кожамкулов.

Все подозреваемые лица задержаны сотрудниками оперативно-поискового отдела ДП Алматы. Задержанным от 24 до 55 лет.

"Большинство из задержанных судимы и ранее уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные правонарушения. Но, как показывает практика, жажда завладевать чужими ценными вещами путем тайного хищения преобладает над страхом лишения свободы. Есть такая болезнь - клептомания, однако законодательно ни в одной стране таким "больным" не спускаются их "симптомы". Некоторые лица гражданам могут показаться знакомыми, потому что публикуются не в первый раз. Так или иначе, жители нашего города должны знать в лицо "щипачей", орудующих в общественных местах. Это поможет уберечь личное имущество от преступных посягательств", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

В отношении каждого подозреваемого зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Кража чужого имущества". Проводятся следственные действия.

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