Полиция Алматы обнародовала фотографии воров-карманников (ФОТО)

Алматы. 26 февраля. Kazakhstan Today - В минувшие выходные оперативно-поисковым отделом криминальной полиции Алматы на местах преступлений были задержаны шесть карманников в возрасте от 24 до 35 лет, передает Kazakhstan Today.

Как обычно, так называемые щипачи промышляют в своих излюбленных местах. Это общественный транспорт и места массового скопления людей. К примеру, в автобусах и троллейбусах они выжидают подходящий момент, когда пассажир в столпотворении передает оплату за проезд, отвлечен беседой либо "погружен" в свой мобильный телефон. В этой связи рекомендуем личное имущество и ценные вещи класть во внутренние карманы верхней одежды, либо в передние карманы брюк, снимать рюкзаки и держать их перед собой в руках во время поездки. Также советуем не хранить денежные средства и документы в чехле мобильных телефонов", - сказал начальник управления криминальной полиции полковник полиции Есен Искаков.

Начальник подразделения добавил, что данная работа проводится повсеместно на территории мегаполиса и будет продолжена на постоянной основе. Ведомство обнародовало фотографии задержанных воров. Среди них: Байдалдинов Данияр, Жуматов Ержан, Сембаев Саят, Касымбеков Руслан, Кужахметов Айдар, Сорокин Илья.

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