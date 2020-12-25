"Помогайки" в СпецЦОНе Алматы за 32 тыс. тенге способствовали ускорению регистрации авто

Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Возле СпцЦОна Алматы задержаны двое мужчин, которые за 32 тыс. тенге помогли ускорить процесс регистрации авто, передает Kazakhstan Today.

По информации департамента полиции города Алматы задержаны 28-летний инспектор НАО "Правительство для граждан" и его 18-летний "помощник", которые за 32 тыс. тенге поспособствовали ускорению процесса снятия и постановки на учет транспортного средства.

Так называемых, "помогаек" с их "работодателями" сотрудники наших оперподразделений задерживали не раз. Однако некоторые все еще практикуют этот вид незаконного заработка. С целью предупреждения граждан на постоянной основе проводится их информирование посредством визуальной трансляции видеопродукции внутри спецЦОНа, а также тиражирования памяток", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

Он отметил, что задержанные привлечены к ответственности по статье 247 УК РК (Получение незаконного вознаграждения).

Процесс задержания попал на видео и получил распространение в соцсетях





Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин озвучил недостатки работы ЦОНа , с которыми столкнулся во время его посещения.

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