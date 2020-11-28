Помощника прокурора ЗКО подозревают в причастности к незаконному распределению земли

Уральск. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ЗКО помощник прокурора области подозревается в причастности к незаконному распределению земельных участков. ЦОН выявил поддельные документы при попытке оформить четыре земельных участка в Уральске, на имя матери сотрудника прокуратуры, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Уральская неделя", фальсификации выявились благодаря сотрудникам областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан". Получив четыре заявки на оформлении права частной собственности четырех земельных участков в Уральске, на одно и то же имя, сотрудники ЦОНа инициировали проверку с архивом акимата города. В частности, подозрение вызвали пакеты документов, поданных некой Софьей Тлеубаевой. Во всех четырех заявках среди прочих документов были постановления акимата города, которые одобряют передачу этих земельных участков в частную собственность. При этом в поданных документах земельные участки оцениваются по сомнительно низкой ставке - 44 тенге за квадратный метр, в то время как утвержденная правительством Республики Казахстан методология расчета ставки предполагает ставку значительно выше.
На одном из участков, который пытались оформить с поддельными документами, уже начались строительные работы.
В ходе сверки документов с архивом акимата города, выяснилось, что все предоставленные копии постановления акимата Уральска поддельные. В оригинальных документах акимат отказывает заявительнице в получении земельных участков в частную собственность.
О выявленных фактах областной филиал госкорпорации "Правительство для граждан" известил департамент антикоррупционной службы ЗКО, прокурора ЗКО и департамент Комитета национальной безопасности ЗКО.
В настоящее время по данному обращению руководства ЦОНа, начато уголовное расследование. Следствие ведет управление специальных прокуроров прокуратуры области. По информации источника в правоохранительных органах, стало известно, что в рамках этого расследования были допрошены бывший сотрудник акимата города и помощник прокурора области Азамат Тлеубаев, который приходится сыном Софье Тлеубаевой.
Уголовное дело расследуется специальными прокурорами по статье 190 Уголовного кодекса (Мошенничество). К уголовной ответственности привлекаются гражданские лица - выгодоприобретатели, на чье имя выданы акты на землю. Причастность сотрудников прокуратуры к преступной деятельности указанных лиц проверяется. Начато служебное расследование. В случае подтверждения все виновные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности", - сообщили в прокуратуре ЗКО.
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