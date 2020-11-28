Помощника прокурора ЗКО подозревают в причастности к незаконному распределению земли

Уральск. 27 ноября. Kazakhstan Today - В ЗКО помощник прокурора области подозревается в причастности к незаконному распределению земельных участков. ЦОН выявил поддельные документы при попытке оформить четыре земельных участка в Уральске, на имя матери сотрудника прокуратуры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Уральская неделя ", фальсификации выявились благодаря сотрудникам областного филиала госкорпорации "Правительство для граждан". Получив четыре заявки на оформлении права частной собственности четырех земельных участков в Уральске, на одно и то же имя, сотрудники ЦОНа инициировали проверку с архивом акимата города. В частности, подозрение вызвали пакеты документов, поданных некой Софьей Тлеубаевой. Во всех четырех заявках среди прочих документов были постановления акимата города, которые одобряют передачу этих земельных участков в частную собственность. При этом в поданных документах земельные участки оцениваются по сомнительно низкой ставке - 44 тенге за квадратный метр, в то время как утвержденная правительством Республики Казахстан методология расчета ставки предполагает ставку значительно выше.

На одном из участков, который пытались оформить с поддельными документами, уже начались строительные работы.

В ходе сверки документов с архивом акимата города, выяснилось, что все предоставленные копии постановления акимата Уральска поддельные. В оригинальных документах акимат отказывает заявительнице в получении земельных участков в частную собственность.

О выявленных фактах областной филиал госкорпорации "Правительство для граждан" известил департамент антикоррупционной службы ЗКО, прокурора ЗКО и департамент Комитета национальной безопасности ЗКО.

В настоящее время по данному обращению руководства ЦОНа, начато уголовное расследование. Следствие ведет управление специальных прокуроров прокуратуры области. По информации источника в правоохранительных органах, стало известно, что в рамках этого расследования были допрошены бывший сотрудник акимата города и помощник прокурора области Азамат Тлеубаев, который приходится сыном Софье Тлеубаевой.

Уголовное дело расследуется специальными прокурорами по статье 190 Уголовного кодекса (Мошенничество). К уголовной ответственности привлекаются гражданские лица - выгодоприобретатели, на чье имя выданы акты на землю. Причастность сотрудников прокуратуры к преступной деятельности указанных лиц проверяется. Начато служебное расследование. В случае подтверждения все виновные будут привлечены к предусмотренной законом ответственности", - сообщили в прокуратуре ЗКО.

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