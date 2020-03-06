Посетители ресторана в Актау избили полицейского при исполнении

Актау. 5 марта. Kazakhstan Today - Посетители ресторана, расположенного во 2-ом микрорайоне Актау, избили полицейского при исполнении служебных обязанностей, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Актауского городского суда, Я. и К., находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, на законные требования сотрудника полиции о предоставлении удостоверяющих личность документов повели себя агрессивно.

Они умышленно нанесли несколько ударов ногами и руками сотруднику полиции А., порвав ему форменную одежду. Полицейский в тот момент находился при исполнении своих служебных обязанностей", - отметили в суде.

Приговором суда Я. и К. признаны виновными по части 1 статье 380 (Применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья), части 1 статьи 378 (Оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением) УК РК. Им назначено им наказание в виде одного года ограничения свободы.

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