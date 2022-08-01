После убийства школьницы в село Жетысуской области стянули значительные силы полиции

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ТАЛДЫКОРГАН. 31 ИЮЛЯ – После изнасилования и убийства 15-летней школьницы в село Шолакай, близ Жаркента, стянули значительные силы полиции. Правоохранители опасаются самосуда, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По подозрению в совершении преступления был задержан житель села Шолакай Панфиловского района Жетысуской области. Во избежание самосуда были стянуты значительные силы полиции. В селе также находится прокурор области, сообщает Экспресс К

Лет 5 или 6 назад он изнасиловал несовершеннолетнюю девочку. До конца свой срок не отсидел, его выпустили за хорошее поведение. Потом еще раз изнасиловал девочку. Чтобы избежать наказания, женился на ней, подлец, вот теперь добрался до нашей дочери", - цитирует тетю убитой девочки издание.

По словам женщины, задержанный спокойно занимался частным извозом, пока жители села искали пропавшего подростка.

Как ранее сообщалось, 21 июля в Панфиловском районе без вести пропала 15-летняя школьница. Родные девочки обратились с заявлением о пропаже подростка в полицию. Поиски не дали желаемых результатов. Ориентировку пропавшей девочки с ее фотографией разместили в социальных сетях.

30 июля правоохранители заявили об обнаружении тела несовершеннолетней и задержании подозреваемого в ее убийстве.

Проведенным комплексом следственно-оперативных мероприятий, оперативными сотрудниками был установлен местный житель, который признался в совершении полового акта с ней и последующем убийстве из-за страха содеянного", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Жетысуской области.

В ходе проверки и уточнения показаний подозреваемого, из места захоронения на окраине одного из поселков был извлечен труп потерпевшей, который направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Зарегистрировано уголовное дело по 2 части статьи 99 "Убийство", пункта 10 (с целью сокрытия другого преступления) и пункта 14 УК РК (убийство заведомо несовершеннолетнего лица), санкция которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы по части 3-1, пункта 1, статьи 120 УК РК "Изнасилование несовершеннолетней", санкция которой предусматривает наказание до 17 лет лишения свободы.

Подозреваемый водворен в ИВС, по делу назначен ряд необходимых экспертиз.

Расследование проводят следователи департамента полиции Жетысуской области.