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Пожилого мужчину вызволили из трудового рабства в Карагандинской области

24.09.2019, 16:51 11908
Пожилого мужчину вызволили из трудового рабства в Карагандинской области
Караганда. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области в рамках ОПМ "Стоп-трафик" выявили факт незаконного лишения свободы 59-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.
 
На одной из зимовок, расположенной в Актогайском районе, сотрудники полиции выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации в отношении 59-летнего мужчины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 56-летний владелец зимовки, который дал признательные показания, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное лишение свободы". 
 
Напомним, в рамках этого же ОПМ в Костанайской области из пятилетнего трудового рабства вызволили мужчину, а его эксплуататора задержали.
 

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