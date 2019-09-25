Пожилого мужчину вызволили из трудового рабства в Карагандинской области

На одной из зимовок, расположенной в Актогайском районе, сотрудники полиции выявили факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации в отношении 59-летнего мужчины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен 56-летний владелец зимовки, который дал признательные показания, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Незаконное лишение свободы".
Напомним, в рамках этого же ОПМ в Костанайской области из пятилетнего трудового рабства вызволили мужчину, а его эксплуататора задержали.
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