Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - В Костанайской области из пятилетнего трудового рабства вызволили мужчину, а его эксплуататора задержали, передает Kazakhstan Today.

В Казахстане прошел очередной этап операции "STOP-трафик", в рамках которого выявили 48 преступлений, в том числе 3 факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 2 факта торговли людьми, 8 случаев вовлечения в занятие проституцией (в том числе несовершеннолетнего - 1 случай) и 35 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел РК.

В частности, в Алматы задержан гражданин Кыргызстана и казахстанка, которые организовали работу двух порнографических студий , где проводилась онлайн-съемка порнофильмов и их трансляция в сети Интернет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное распространение порнографических материалов".

В Атырауской области задержан местный житель, который в течение двух недель принуждал к занятию попрошайничеством 28-летнюю гражданку Узбекистана. Начато досудебное расследование по статье "Торговля людьми".

В ходе операции сотрудники полиции Северо-Казахстанской области установили факт вовлечения в занятие проституцией несовершеннолетней её родственницей. Данный факт зарегистрирован по статье "Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией".

Полицейские Житикаринского района Костанайской области задержали местного жителя, который более 5 лет незаконно удерживал в целях трудовой эксплуатации 33-летнего мужчину. Проводится досудебное расследование по статье "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации".

Кроме этого, оперативные работники департамента полиции Акмолинской области задержали 40-летнюю администратора банного комплекса, которая за денежное вознаграждение предоставляла клиентам девушек, оказывающих интимные услуги. По данному факту возбуждены уголовные дела в отношении администратора и владельца бани за сводничество и притоносодержание.

13 административных протоколов выписаны за предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества.

В специальные учреждения органов внутренних дел для установления личности водворено 33 человека, в том числе 13 граждан Казахстана и 20 - стран СНГ.

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