Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы выявила первую в Казахстане порностудию, передает Kazakhstan Today.

Порнографические материалы незаконно изготавливались и распространялись в арендованных двух элитных квартирах, расположенных в Медеуском районе. На месте преступления были задержаны девушки, оказывающие виртуальные интимные услуги, программист, прибывший из Кыргызстана, обеспечивающий техподдержку. Кроме того, в ходе обыска были изъяты процессоры и тематическая атрибутика.

"Работа на так называемых "студиях" была налажена системно, от технического обеспечения до графика работ девушек в 3 смены. Единственная отличительная черта деятельности этой "кухни" в том, что интимуслуги осуществлялись виртуально. Девушки демонстрировали свои тела через веб-камеру посредством Интернета в сетях на зарубежных сайтах США и Европы, и все это за деньги. Клиенты такое "развлечение" оплачивали безналичным расчетом через сервер, находящийся также вне нашей страны. Набор "веб-моделей" производился через рекламы о приеме на работу с высоким заработком девушек модельной внешности. Однако, как правило, обещанного высокого заработка в тысячи долларов никто не получал", - рассказал заместитель начальника департамента полиции подполковник полиции Данияр Мендебаев.

По данному факту в департаменте полиции города Алматы зарегистрировано досудебное расследование по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов или предметов). Все задержанные лица будут допрошены в процессуальном порядке и по степени ответственности к ним будут применены меры в соответствии с уголовным законодательством.

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