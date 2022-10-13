Предлагал совместный бизнес: аферист обманул несколько костанайцев на 115 миллионов тенге

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Костанай. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Костаная задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Он обманул костанайцев на 115 млн тенге под предлогом совместного бизнеса, сообщает Polisia.kz.
Аферистом оказался ранее судимый 35-летний житель областного центра.
Как сообщили в управлении полиции Костаная, к ним обратилась 50-летняя жительница города. Она рассказала, что знакомый путем обмана и злоупотребления доверием завладел крупной суммой денег.
Однажды супруг позвонил мне и сказал, что мне нужно встретиться с его очень хорошим другом, якобы у него есть дело. В тот же день со мной связался тот мужчина, о котором мы говорили с мужем. Мы решили заниматься бизнесом. Так как супруг очень ему доверял, то у меня сомнений не возникло. Поэтому я сразу же отдала наличными 1,3 млн тенге", - рассказала заявительница.
По ее словам, работа заключалась в покупке угля, который они в дальнейшем продавали за границей. В свою очередь потерпевшая постоянно вкладывала денежные средства. В первый же год она отдала все свои накопления - 40 млн тенге, позже внесла еще 40 млн тенге, продав квартиру. Общая сумма ущерба составила 80 млн тенге.
Мошенник обманул также 35-летнего костанайца. Под предлогом совместного бизнеса он завладел 35 млн тенге.
Двое потерпевших обратились в полицию в сентябре этого года. Подозреваемый скрывался. При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили его местонахождение и задержали. В настоящее время аферист арестован", - рассказал следователь управления полиции Костаная Даулет Батырханов.
Мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.