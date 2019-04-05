Председателя Комитета по государственным материальным резервам уличили в злоупотреблении полномочиями

Нур-Султан. 4 апреля. Kazakhstan Today - В злоупотреблении должностными полномочиями подозревается председатель Комитета по государственным материальным резервам Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил глава департамента по связям с общественностью АДГСПК Арман Бердалин, с санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Достоверно зная, что находящиеся на хранении резерва консервы тушенки из говядины не соответствуют ГОСТу, являются недоброкачественными и содержат соевое мясо вместо говяжьего, он организовал их реализацию в 2018 году добросовестным приобретателям - предпринимателям, причинив ущерб их интересам на сумму свыше 600 млн тенге. Ранее, в 2015 году, указанные консервы были поставлены в Комитет одним из производителей СКО; в результате государству причинен ущерб на сумму 1,8 млрд тенге", - рассказал Бердалин.

В отношении руководителя компании-производителя также начато досудебное расследование. С санкции суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.

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