Председателя суда Конаева осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве

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Конаев. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Карасайского районного суда Алматинской области председатель суда Конаева осужден на четыре года и шесть месяцев лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.





Он признан виновным в совершении мошенничества путем получения незаконного вознаграждения в размере 9 млн тенге под предлогом смягчения наказания подсудимому через переквалификацию особо тяжкого преступления на менее тяжкое", - проинформировал спикер.





Кроме того, он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе. Уточняется, что приговор суда еще не вступил в законную силу.





Также в ходе мероприятия Данияр Бигайдаров рассказал о приговоре в отношении руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Шымкента.





К лишению свободы сроком на 6 лет осужден руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Тулебаев А., другим фигурантам назначены наказания в виде штрафов на сумму 42 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе (...) Руководителю службы управления персоналом департамента Турсынбаевой Г. назначен штраф в размере 21 млн тенге, руководителю Шымкентского отделенческого управления санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте Махатовой С. - 9 млн тенге и взяткодателю Аширбаевой С. - 12 млн тенге", - проинформировал он.





По словам спикера, они признаны виновными в получении, посредничестве в получении и даче взятки в 600 тысяч тенге за трудоустройство на должность ведущего специалиста районного управления данного департамента. Он также уточнил, что приговор в законную силу не вступил.



