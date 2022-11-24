Представлялись доверенными лицами чиновников: группу мошенников задержали в Казахстане

Караганда. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинские полицейские задержали четверых граждан Узбекистана, которые похитили гражданина Индии и требовали за освобождение 200 тысяч долларов, - Карагандинские полицейские задержали четверых граждан Узбекистана, которые похитили гражданина Индии и требовали за освобождение 200 тысяч долларов, сообщает Polisia.kz.

В полицию города Караганды обратился 27-летний гражданин Индии, который заявил, что неизвестные насильно посадили его в автомобиль и вывезли в Астану.

В столице иностранца удерживали в квартире и, угрожая насилием, требовали за освобождение 200 тысяч долларов.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и, по подозрению в похищении и вымогательстве, задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет", - проинформировал заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.

Ведется досудебное расследование по фактам похищения, незаконного лишения свободы и вымогательства.