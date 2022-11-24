Представлялись доверенными лицами чиновников: группу мошенников задержали в Казахстане

Фото: Агентство по противодействию коррупции РК
Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана в результате спецоперации задержала мошенников, которые представлялись доверенными лицами руководителей государственных органов, вводили в заблуждение граждан, похищали их денежные средства путем подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, сообщает пресс-служба ведомства.
Один из участников группы гр. Абдикеримов Б.К. с санкции суда заключен под стражу. У другого участника гр. Туранова М.Ж. изъято удостоверение генерал-майора Центра международной полиции (Interpol Center UN). В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений", - рассказали в Агентстве по противодействию коррупции.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, прикрываясь мнимыми связями в государственных органах, совершают уголовно наказуемые деяния. Обо всех подобных фактах ведомство просит сообщать по номеру 1424.