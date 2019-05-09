В Степногорске преступник избил и ограбил пенсионера

Степногорск. 8 мая. Kazakhstan Today - В Степногорске 7 мая было совершено дерзкое ограбление пенсионера, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, передает Kazakhstan Today.

Как следует из заявления 68-летнего потерпевшего, неизвестный мужчина, находясь у него дома, нанес телесные повреждения и открыто похитил денежные средства в сумме 650 000 тенге. Пенсионер смог рассказать полицейским о приметах нападавшего.

"По указанным приметам, полицейские оперативно установили личность подозреваемого и провели комплекс розыскных мероприятий по задержанию злоумышленника по "горячим следам". В тот же день в одной из квартир Степногорска оперативники задержали грабителя, им оказался 49-летний местный житель, ранее судимый за совершение тяжкого преступления. Как оказалось, подозреваемый под видом мастера по установке кабельного телевидения пришел в дом к потерпевшему и, увидев денежные средства, нагло завладел ими, при этом несколько раз ударил беспомощного пенсионера", - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время по факту ограбления проводится досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК (Грабеж). Задержанный водворен в изолятор временного содержания.

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