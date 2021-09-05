Преступник изнасиловал 8-летнюю девочку в Актобе

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АКТОБЕ. 4 СЕНТЯБРЯ - В Актобе преступник изнасиловал 8-летнюю девочку в её собственной квартире в центре Актобе, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Девочка была одна дома, сама открыла дверь злоумышленнику. Он надругался над ребенком и сбежал. Полицию вызвали соседи, которые услышали подозрительный шум. Территорию вокруг многоэтажки оцепили. Спустя несколько часов стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Другие подробности страшного преступления в интересах следствия не сообщаются", - сообщает телеканал ASTANA TV .





По данному факту начато досудебное расследование. Дело находится на контроле департамента полиции Актобе", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.









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