08.06.2023, 15:10 77901
Преступную схему регистрации авто из Южной Кореи пресекли в Алматы
По такой преступной схеме ввезено и поставлено на учет 250 автомашин
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Алматы. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы пресекла преступную схему регистрации авто из Южной Кореи, сообщает Polisia.kz.
Как проинформировали в управлении по борьбе с организованной преступностью, в этой схеме фигурируют сотрудники спецЦОНа, относящегося к НАО "Правительство для граждан".
Установлено, что гражданин К., вступив в преступный сговор с сотрудниками спецЦОНа, вносил ложные сведения в документы, являющиеся основанием для регистрации транспортных средств в Республике Казахстан. Вследствие указанных противоправных действий фигурант уклонился от уплаты установленных платежей за первичную государственную регистрацию в размере свыше 340 млн тенге. На данном этапе расследования установлено, что по такой преступной схеме ввезено и поставлено на учет 250 автомашин", - сообщил начальник управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Алматы Жанат Нургалиев.
Спикер также отметил, что уголовное дело по статье 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) расследуется управлением дознания ДП Алматы.
Ранее сообщалось, что сотрудники столичного спецЦОНа и полицейские проходят подозреваемыми в деле о нелегальной регистрации автомобилей.
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26.12.2023, 14:43 2421
Четырем иностранным криминальным авторитетам пресекли въезд в Казахстан - МВД
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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за текущий год зарегистрировано более 60 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в организованных преступных группах и их финансирования, в том числе транснационального масштаба. К уголовной ответственности привлечено более 250 участников криминальных структур сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов.
В результате проводимой работы пресечена деятельность шести транснациональных организованных преступных групп, в состав которых входили как граждане Казахстана, так и ближнего зарубежья. По указанным фактам зарегистрировано девять уголовных дел за организацию и участие в транснациональных ОПГ. Кроме того, во взаимодействии с зарубежными коллегами своевременно выявлены и пресечены факты въезда на территорию республики четырех иностранных криминальных авторитетов - так называемых "воров в законе", - отметил Канат Нурмагамбетов.
По его словам, сотрудниками управлений по борьбе с организованной преступностью с начала года из незаконного оборота изъято 470 единиц огнестрельного и травматического оружия, 44 гранаты, два гранатомета, 400 граммов тротила и более 14 тысяч боеприпасов.
Также спикер рассказал, что в текущем году выявлено и зарегистрировано более 150 уголовных дел, связанных с торговлей людьми, в том числе 28 фактов в отношении несовершеннолетних.
В октябре на территории международного центра "Хоргос" пресечена незаконная деятельность притонов и подпольных казино, которые работали под прикрытием оздоровительного центра и гостиничного комплекса. Задержано пять фигурантов, в том числе два иностранца", - цитирует Нурмагамбетова Polisia.kz.
Кроме того, в регионах проводятся масштабные мероприятия по выявлению причин и условий, способствующих совершению вымогательства, в том числе в стенах учебных заведений. В результате сотрудниками УБОП выявлено и пресечено 470 фактов вымогательства, из них по 261 уголовному делу виновные лица уже привлечены к ответственности.
Наряду с этим, принимаются меры по недопущению хищений на объектах добычи полезных ископаемых и драгоценных металлов.
В текущем году только в одной Карагандинской области пресечена криминальная деятельность двух противоборствующих ОПГ, которые, кроме криминальных разборок за передел сфер влияния, причастны к многомилионным хищениям товарно-материальных ценностей с территории крупных предприятий указанного региона. По итогам двух широкомасштабных спецопераций, проведенных в марте и августе этого года, задержано около 70 участников двух группировок, из которых арестовано 30 человек. Проведено более 170 обысковых мероприятий, в результате изъято 18 единиц огнестрельного и травматического оружия, большое количество холодного оружия, крупные суммы денежных средств, взрывчатые вещества и иные вещественные доказательства. Зарегистрировано несколько уголовных дел за создание, руководство и участие в ОПГ, а также по фактам хранения оружия, кражи, хулиганства, вымогательства, нанесения тяжкого вреда здоровью и покушения на убийство", - поделился глава департамента.
В результате реализации поступающей оперативной информации и своевременного реагирования на возможное посягательство на жизнь и здоровье граждан в столице предотвращено два факта заказных убийств. Мотивами преступлений послужили долговые обязательства.
В январе и октябре совместно с КНБ проведены спецоперации по задержанию преступных группировок в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу, которые причастны к хулиганствам, кражам, вымогательствам, незаконному хранению оружия, организации нелегальной миграции, похищениям людей и криминальным разборкам с применением оружия", - сообщил Нурмагамбетов.
Также проводится совместная работа с Агентством финансового мониторинга.
К примеру, в феврале текущего года при проведении совместных оперативных мероприятий УБОП и ДЭР из незаконного оборота изъято более 20 тысяч литров контрафактного алкоголя, свыше 16 тысяч литров спирта и около 1 600 000 пачек сигарет. Также в ходе совместных мероприятий в декабре на территории Павлодарской области и области Абай задержаны три грузовые автомашины, которые транспортировали табачные изделия без акциза на общую сумму 1,5 млрд тенге или более 3 млн долларов США", - проинформировал начальник ДБОП.
В орбите оперативных разработок подразделений по борьбе с организованной преступностью находятся и преступные группы, занимающиеся незаконной добычей биоресурсов.
В сентябре на территории Северо-Казахстанской области пресечена деятельность группы лиц, организовавшей незаконную добычу рачка артемия салина, изъято более 15 тонн названного биоресурса. Предварительный ущерб, нанесенный государству, составил 200 млн тенге. В октябре в Западно-Казахстанской области выявлен канал сбыта рыбы и икры осетровых пород. Задержанная группа поставляла рыбную продукцию по поддельным документам на рынки западных областей. При обыске было изъято более 1,5 тонны осетровой рыбы, около 30 кг икры, крупная сумма денежных средств и огнестрельное оружие", - добавил спикер.
Ранее итоги проделанной за год работы подвели в Генпрокуратуре.
26.12.2023, 10:00 6891
Ущерб более 430 млн тенге: в Шымкенте организаторов финанпирамиды приговорили к лишению свободы
Двое организаторов получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте организаторы финансовой пирамиды осуждены на 6,5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ЖК-OTAU KZ окончено департаментом АФМ по городу Шымкенту (...) Приговором суда указанные лица признаны виновными и осуждены сроком на 6,5 лет лишения свободы", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что двое организаторов начиная с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками, причинив 150 потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере на сумме более 432 млн тенге.
Предупреждаем, что за создание финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность, законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества", - добавили в АФМ.
Ранее организаторов финпирамиды QazHome приговорили к шести годам лишения свободы.
25.12.2023, 12:53 27041
Экс-директору Погранслужбы КНБ вынесли приговор в Алматы
Фото: КНБ РК
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Военный суд Алматинского гарнизона вынес приговор экс-директору Пограничной службы КНБ Дархану Дильманову. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в пресс-службе суда.
Там уточнили, что Дильманов осужден по статье 450 УК РК "Злоупотребление властью" и по статье 366 "Получение взятки в крупном размере".
Вследствие внедрения противоправной схемы перевалки грузов из КНР в Казахстан через пункт пропуска, не выезжая за его пределы и минуя общую очередь, совершено 1750 круговых рейсов, что повлекло причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении суда.
Суд также внес представление президенту РК о лишении Дильманова воинского звания "генерал-лейтенант", государственной награды - ордена "Айбын" ІІ степени и почетного звания "Ветеран Комитета национальной безопасности РК".
Еще одного фигуранта дела осудили на 5 лет лишения свободы, другого - оштрафовали более чем на 38 млн тенге. Остальные подсудимые получили разные сроки наказания: от 3,5 года до 5,5 года ограничения свободы, без конфискации имущества.
Все осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на госслужбе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 5 апреля 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Дархана Дильманова от поста заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
22 июня 2022 года в рамках проводимого КНБ досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленным на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ - директор Погранслужбы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля "Нур жолы" ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.
25.12.2023, 11:45 28501
Житель Астаны организовал незаконный криптообменник
Фото: pixabay.com
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель города Астаны организовал незаконный криптообменник, сообщат пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Установлено, что указанный гражданин предлагал услуги криптообменника на территории Казахстана, ежедневно рассылая в мессенджере объявление об осуществлении продажи/покупки необеспеченных цифровых активов", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что данными действиями он предоставлял возможность физическим лицам, в том числе и нерезидентам, за любую фиатную обеспеченную свободно конвертируемую валюту в Республике Казахстан приобрести необеспеченные электронные цифровые активы.
За период с февраля по июль, осуществляя деятельность обменного пункта, произвел реализацию криптовалюты USDT на наличные денежные средства на сумму более 342 млн тенге", - добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что в Астане пресечена деятельность нелегального криптообменника с оборотом в $34 млн.
25.12.2023, 11:15 29691
Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: ударивший женщину-водителя арестован
Фото: Depositphotos
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы арестовали пассажира, ударившего женщину - водителя автобуса, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда города.
24 декабря 2023 года постановлением суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено и санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого А. сроком на два месяце", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, вечером 22 декабря близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. По данным полиции, во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.
Позже в Сети появилось видео избиения водителя.
25.12.2023, 09:32 31546
Прокуратура Тараза выявила хищение 13 млн тенге бюджетных средств в детсаду
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Тараз. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Тараза выявлен факт хищения руководством частного детского сада "Центр "РозАль" бюджетных средств в сумме 13 млн тенге, выделенных на подушевое финансирование дошкольных организаций.
Руководитель детского сада получала бюджетные средства за детей, которые фактически не воспитывались. По данному факту 25 сентября 2023 года возбуждено уголовное дело по статье 190, часть 4, пункт 2, УК, которое поручено департаменту экономического расследования Жамбылской области", - проинформировали в прокуратуре Жамбылской области.
По подозрению в совершении преступления руководитель детского сада с санкции суда взята под стражу.
Ранее сообщалось, что чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге в Кызылординской области.
25.12.2023, 08:42 32491
Полицейские изъяли более 150 кг различных наркотиков в регионах Казахстана
Фото: Polisia.kz
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками департамента по противодействию наркопреступности МВД совместно с территориальными подразделениями во второй декаде текущего месяца проведен ряд задержаний с изъятием крупных партий наркотиков. Изъято 150 кг различных наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Всего за вторую декаду декабря из незаконного оборота сотрудниками подразделений по противодействию наркопреступности МВД изъято более 150 кг различных наркотических средств. МВД предупреждает, что уголовная ответственность за незаконное изготовление, приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов предусмотрено наказание от 5 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусайынов.
По данным полиции, в Жамбылской области задержан житель города Шу, у которого в скотном сарае обнаружены полипропиленовые мешки с марихуаной общим весом 111 кг и гашиш общим весом 3 кг, а также незарегистрированное охотничье ружье 12-го калибра. Подозреваемый намеревался сбыть наркотики в городе Алматы.
В поселке Покровка Алматинской области задержана 37-летняя местная жительница, у которой изъято синтетическое вещество "мефедрон" общим весом 61 грамм.
Столичными полицейскими задержан астанчанин. У мужчины изъято 153 грамма мефедрона.
В Актау задержан ранее судимый горожанин, у которого при личном досмотре и в арендуемой квартире изъяты психотропные синтетические вещества общим весом 225 граммов.
В Петропавловске задержан житель города, у которого также при личном досмотре и в арендуемой квартире обнаружено синтетическое вещество "альфа-PVP" общим весом 351 грамм.
На одной из улиц Атырау задержан житель города. У него при личном досмотре и обыске квартиры полицейские изъяли "альфа-РVP". Общий вес синтетики составил 115 граммов.
Ранее в МВД предложили ввести пожизненное наказание для организаторов нарколабораторий.
24.12.2023, 09:57 49781
В Павлодарской области охотники без лицензии застрелили двух косуль
Авто водворено на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты
Фото: instagram.com/pavlodar_inspektsiya
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Павлодар. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 декабря, в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero, сообщает Павлодарская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира.
При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.
По данному факту департаментом полиции Павлодарской области возбуждено уголовное дело по статье 337 УК РК. Авто водворено на штрафстоянку, туши косуль и оружие изъяты. Ведутся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Северо-Казахстанской области охотники отстрелили четырех косуль, имея лицензию только на одну.
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