Приговор виновным в гибели пяти горняков на шахте имени Ленина оставили без изменений
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Караганда. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Карагандинский областной суд оставил без изменений приговор Шахтинского городского суда Карагандинской области в отношении виновных в гибели горняков на шахте имени Ленина, сообщили в пресс-службе суда.
Судом первой инстанции Л., А., Б., З. были осуждены к различным срокам лишения свободы за то, что, являясь главным инженером, начальником смены шахты имени Ленина, нарушили правила безопасности при ведении горных работ, в результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам причинены средний и тяжкий вред здоровью", - напомнили в пресс-службе.
Осужденные просили отменить приговор и оправдать их за отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.
Апелляционный суд счел, что все фактические обстоятельства дела установлены правильно.
При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее, вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью. Виновность осужденных подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, а именно, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела", - заключили в суде.
Апелляционный суд счел вину осужденных доказанной. Присужденное им наказание оставили в силе.
Напомним, в начале июня Шахтинский городской суд признал четверых подсудимых виновными в деле о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти горняков и назначил им наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на 3 года.
Авария, унесшая жизни пяти шахтеров, произошла 3 ноября 2022 года на шахте имени Ленина, дочернем предприятии "АрселорМиттал Темиртау". После случившейся трагедии правительство Казахстана начало вести переговоры о возможном выходе ArcelorMittal из состава металлургического комбината.