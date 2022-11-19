Пристававшего к школьнице талдыкорганца задержала полиция

Фото: Polisia.kz.
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане задержали 38-летнего местного жителя, пристававшего к 12-летней школьнице, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", - сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетiсу Ельдар Абдикенов.
Расследование по факту проводится согласно статье 124 УК РК (Развращение малолетних). Задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Напомним, 16 ноября к полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц преследовал и приставал к 12-летней школьнице. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.