Присвоила 30 млн тенге на лечение детей: мошенницу задержали в Актобе  

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Актобе. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала подозреваемую в присвоении денег, собранных гражданами на лечение детей.





В полицию обратились несколько жителей Актобе с заявлением в отношении представителей фонда "More life". По словам потерпевших, директор фонда завладела деньгами под предлогом оказания помощи в сборе денежных средств на лечение. По уголовному делу проходят шесть потерпевших, общий ущерб составил более 30 млн тенге", - сообщает Polisia.kz .









В одном из случаев в 2023 году между фондом и родителями ребенка, нуждающегося в лечении, был заключен договор. После сбора необходимой суммы фонд направил родителей с ребенком на лечение в Минск без денег. Фонд под различными предлогами перевод денег не осуществил. В итоге ребенок не получил должного лечения и родители оказались без помощи в другой стране, рассказали в полиции.





По факту мошенничества проводится досудебное расследование. В рамках расследования направлены международные поручения для проведения следственных действий. Подозреваемая водворена в ИВС.





Стражи порядка просят всех, кто пострадал от действий указанного фонда, незамедлительно обратиться в полицию.



