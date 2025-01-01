Похитившего у ТОО почти миллиард тенге казахстанца задержали в Дубае

Фото: Polisia.kz

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Кокшетау. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В предновогоднюю ночь полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на 10 млн тенге, сообщает - В предновогоднюю ночь полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на 10 млн тенге, сообщает Polisia.kz





Полицейские задержали воров-гастролеров по горячим следам. Кража была совершена в предновогоднюю ночь около 04.30 в одном из торговых домов в Кокшетау. Злоумышленники проникли в помещение через окно и похитили из бутика ювелирные изделия.





При изучении записей с камер видеонаблюдения полицейские установили хронологию преступления. Оперативники отследили подозрительную автомашину, которая находилась на месте происшествия, а затем выехала за пределы Кокшетау в направлении Астаны.





На автодороге Астана - Петропавловск в 09.27 авто было задержано. В салоне находились водитель и двое пассажиров. При обыске полицейские изъяли похищенные ювелирные украшения.





По факту крупной кражи возбуждено уголовное дело.



