18.01.2024, 18:10 12016
Продал земли за бесценок: в ЗКО чиновника приговорили к трем годам лишения свободы
Государству причинен ущерб в особо крупном размере
Фото: gov.kz
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Уральск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области приговорен к трем годам лишения свободы руководитель отдела земельных отношений района Байтерек за незаконное представление земельных участков, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Приговором суда руководитель отдела земельных отношений района Байтерек признан виновным (...) и осужден к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении средней безопасности. Исковое заявление о возмещении ущерба государству удовлетворено. Приговор не вступил в законную силу", - проинформировали в прокуратуре.
Установлено, что одному гражданину рядом с областным центром в частную собственность переданы два крупных делимых земельных участка общей площадью 40,0 гектаров с целевым назначением "для ведения садоводства и дачного строительства".
Выкупная цена у государства дачных земельных участков оказалась крайне занижена и составила всего лишь 765 тысяч тенге за 4000 соток земли. Реальная кадастровая стоимость земельных участков составила бы 119,8 млн тенге, тем самым государству причинен ущерб в особо крупном размере", - добавили в прокуратуре.
Ранее в ЗКО сотрудник акимата был осужден на три года лишения свободы за хищение бюджетных средств.
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18.01.2024, 21:05 7921
В Туркестанской области задержали троих иностранцев, находившихся в международном розыске
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Туркестанской области установили троих иностранцев, находившихся в международном розыске, сообщает Polisia.kz.
Первый - 38-летний гражданин Узбекистана был осужден на родине за совершение разбойного нападения. Установлено, что в 2020 году он совершил побег из мест лишения свободы, а после незаконно пересек границу Казахстана.
Второй подозреваемый - 30-летний гражданин Узбекистана задержан в ходе совместно проведенных мероприятий сотрудников УПЭ, управления криминальной полиции и Сарыагашского РОП. Мужчина был объявлен в розыск ДП Астаны за совершение преступления, связанного с хранением наркотиков.
Третий подозреваемый - 21-летний гражданин России задержан в Келесском районе. Молодой человек был объявлен в розыск в декабре 2022 года и скрывался на территории Казахстана.
В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции.
Напомним, в Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами.
18.01.2024, 16:34 14456
Вынесен приговор по делу о гибели детей после травли клопов в Актау
Фото: Depositphotos
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Актау. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Актау признана виновной в гибели двух детей после травли клопов в одной из квартир города, сообщили в городском суде Актау.
Подсудимая обвинялась в нарушении санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух малолетних детей.
Согласно материалам суда, обвиняемая приобрела по рекламе средство для уничтожения насекомых. Она использовала эту средство в своей квартире для травли клопов, не предупредив об этом соседей.
В результате из-за выделений отравляющих веществ отравились семь членов одной семьи, проживающих этажом выше. При этом отравление для двух маленьких детей стало смертельным.
Вина подсудимой была доказана заключением химико-токсикологического эксперта, показаниями свидетелей. Отмечается, что обвиняемая вину признала и раскаялась.
Напомним, трагедия произошла в октябре прошлого года. Двое детей погибли после травли клопов, еще пять человек были госпитализированы.
18.01.2024, 11:43 20496
В Актюбинской области организатор филиала финпирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Актобе. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области организатор филиала финансовой пирамиды Qnet получила пять лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Жумагазина Г. приговорена к пяти годам лишения свободы. С учетом имеющегося несовершеннолетнего ребенка отбывание наказания отсрочено сроком на пять лет. Имущество, добытое преступным путем, на сумму 286 млн тенге конфисковано в доход государства", - проинформировали в пресс-службе.
Установлено, что Жумагазина в период с января 2019 года по июнь 2022 года в городах Актобе и Хромтау, зарегистрировавшись независимым представителем международной компании Qnet, создала и руководила структурным подразделением компании, деятельность которой была замаскирована под законный сетевой маркетинг, признанной в ряде зарубежных стран финансовой пирамидой.
В органы финансового мониторинга с заявлениями обратились 25 граждан, средствами которых в общей сумме почти 37,5 млн тенге завладела подсудимая", - добавили в АФМ.
Напомним, в ноябре прошлого года троих организаторов финпирамиды Qnet задержали в Кызылординской области.
17.01.2024, 19:04 41421
12 туш косуль изъяли у двух браконьеров в Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - 12 туш косуль изъяли у двух охотников в Павлодарской области. Полиция проводит расследование по факту незаконной охоты, сообщает Polisia.kz.
Благодаря бдительности сельчан на пойме реки Иртыш вблизи села Мичурино полицейские совместно с представителем учреждения по охране лесов и животного мира пресеки факт незаконной охоты на особо охраняемой природной территорий.
Прибыв к указанному месту, стражи порядка установили, что двое сельчан охотятся на косуль. На месте обнаружены разделанные 12 туш животных, снегоход, пять гладкоствольных ружей. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование.
Напомним, 23 декабря в ходе рейда госинспекторы Павлодарской ОТИ лесного хозяйства и животного мира, РГКП "ПО Охотзоопром" и полицейские на автодороге Атамекен - Русская Поляна остановили Mitsubishi Pajero. При досмотре в багажнике джипа обнаружено шесть разделанных туш предположительно сибирской косули. Из них только на четыре косули имелись лицензии.
17.01.2024, 16:45 47071
Троих иностранцев с фальшивыми паспортами задержали в аэропорту Алматы
В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Международном аэропорту Алматы при осуществлении пограничного контроля задержаны три иностранца с поддельными паспортами, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
Трое задержанных иностранцев при прохождении паспортного контроля предъявили поддельные документы Франции и Греции.
Изъятые паспорта были дополнительно проверены с использованием спецтехники. Проверка подтвердила, что документы поддельные.
В отношении двух задержанных начато досудебное расследование, третий иностранец был депортирован.
По данным КНБ, с начала 2024 года пограничниками в пунктах пропуска через государственную границу пресечено 18 фактов использования недействительных и чужих паспортов.
За нарушение границы с использованием поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность", - напомнили в Погранслужбе КНБ.
17.01.2024, 14:11 49516
Бухгалтера одной из алматинских школ подозревают в хищении более 57 млн тенге
Идет досудебное расследование
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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтера общеобразовательной школы № 141 в Алматы подозревают в хищении более 57 млн тенге, сообщили в алматинском филиале РОО "Әділдік жолы".
Согласно аудиторскому заключению бухгалтер школы в период с 2019 по 2023 годы занималась хищением бюджетных средств и нанесла ущерб государству на сумму 57 773 400 тенге", - рассказали в пресс-службе общественной организации.
Департаментом экономических расследований по городу Алматы 16 января 2024 года начато досудебное расследование по статье УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере".
Санкция данной статьи УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В "Әділдік жолы" добавили, что всего с начала 2023 года по обращениям организаций возбуждены 5 уголовных дел по хищениям в школах, ущерб по которым составил более 400 млн тенге.
Ранее сообщалось, что должностных лиц отдела образования Жанакорганского района Кызылординской области подозревают в хищении 200 млн тенге.
17.01.2024, 12:15 51801
Убийство пятилетней девочки в Туркестанской области: сотрудника службы пробации обвиняют в халатности
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области 39-летнего сотрудника службы пробации, который проходит по делу, связанному с убийством и изнасилованием пятилетней девочки в Сарыагашском районе, обвиняют в халатности.
По материалам дела сотрудник службы пробации должен был контролировать Сайдолима Гайбназарова, которого до совершения тяжкого преступления приговорили к условному сроку", - сообщает otyrar.kz.
Напомним, в июле 2023 года казахстанцы были шокированы жестоким убийством пятилетней Еркежан Нурмахан в Сарыагашском районе Туркестанской области. 13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее несовершеннолетней дочери.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в доме одного из жителей села было обнаружено тело девочки с телесными повреждениями. Выяснилось, что подозреваемый ранее, в 2006 году, был приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство.
А в мае этого года был осужден за то, что нанес тяжкие повреждения соседу в ходе пьяной ссоры. Тогда суд назначил ему 3 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. За слишком мягкое наказание преступнику председателя Сарыагашского районного суда Туркестанской области освободили от занимаемой должности.
Президент Касым-Жомарт Токаев взял расследование дела под свой личный контроль. В сентябре убийцу приговорили к пожизненному заключению, а также обязали его выплатить семье ребенка 100 млн тенге.
16.01.2024, 21:06 68021
В Атырауской области судью задержали при получении взятки
Фото: Depositphotos
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Атырау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - 10 января в ЕРДР зарегистрирован материал по факту мошеннических действий в отношении судьи Махамбетского райсуда Атырауской области, сообщает пресс-служба Верховного суда РК.
Сотрудниками ДКНБ по региону совместно с отделом внутренней безопасности судебной администрации 15 января при получении 2,5 миллиона тенге был взят с поличным судья.
В настоящее время совместными действиями двух ведомств продолжается досудебное расследование.
Ранее директора-взяточника задержали в Алматы. Взятка 2,7 миллиона тенге от представителя подрядной организации предназначалась за подписание актов выполненных работ, заключение дополнительных контрактов по госзакупкам и общее покровительство.
Антикоррупционной службой по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела ГУ "Отдел образования Жылыойского района управления образования Атырауской области" по факту получения взятки.
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