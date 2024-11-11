Промышлявшую хищением медного кабеля ОПГ задержали в Астане

Злоумышленники совершали хищение в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки

Фото: instagram/police__astana

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Преступную группу из трех человек, занимавшуюся кражей медного кабеля, - Преступную группу из трех человек, занимавшуюся кражей медного кабеля, задержала полиция в Астане.





В основном злоумышленники совершали хищение в ночное время, проникая в подземные колодцы через канализационные люки и похищая медные кабели. К хищению имущества они готовились тщательно, у каждого из них был свой алгоритм действий. В ходе обыска по месту сбыта похищенного сотрудниками полиции были обнаружены 7 мешков очищенной медной кабельной продукции и 3 радиостанции. Также у скупщика изъяты электронные и механические весы и медная кабельная продукция", - сообщили в департаменте полиции столицы.













Все участники дали признательные показания, подтвердив свою причастность к пяти эпизодам кражи кабеля, в том числе хищению медных шин из трансформаторной подстанции.





В настоящее время они водворены в ИВС, по данному факту проводится досудебное расследование.