02.08.2025, 20:48 24126
Пропавшую в Шымкенте девушку нашли мертвой
Девушка пропала 21 июля
Рассказать друзьям
Шымкент. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По факту убийства 26-летней жительницы города Шымкента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он задержан и водворен в следственный изолятор. В настоящее время по делу проводится всестороннее расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - проинформировали в полиции.
В департаменте напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно наказуемым деянием и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством.
новости по теме
02.08.2025, 11:14 34681
Дерзкий угон внедорожника совершил бывший владелец в Алматы
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники криминальной полиции Алматы раскрыли тщательно спланированный угон внедорожника Lexus, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, ранее владелец автомобиля 1982 года рождения продал машину и сохранил дубликат ключей. Спустя три года он отследил местоположение транспортного средства и с помощью запасного ключа угнал автомобиль.
Для сокрытия преступления злоумышленник заранее подготовился: приобрел маску и сменную одежду, чтобы сменить внешний вид после угона и избежать попадания в объективы камер видеонаблюдения", - уточнили в полиции.
Отмечается, что похищенный внедорожник он спрятал на окраине города.
В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Он признал свою вину и дает показания. Автомобиль изъят", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Талант Исаев.
01.08.2025, 16:16 54471
Двух студенток колледжа осудили за сбыт наркотиков в Петропавловске
Одна из виновных осуждена на 5 лет лишения свободы, вторая - на 6 лет 8 месяцев
Рассказать друзьям
Петропавловск. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске две студентки второго курса колледжа сферы обслуживания получили реальные сроки за сбыт психотропных веществ, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в ГП, одна из виновных осуждена на 5 лет лишения свободы, вторая - на 6 лет 8 месяцев.
Следствием установлено, что за безобидным Telegram-аккаунтом под названием "одногруппник Макс" скрывался теневой наркобизнес. Несовершеннолетние студентки после короткого "инструктажа" начали выполнять роль наркокурьеров: получали психотропное вещество меткатинон (аналог мефедрона), фасовали его и делали "закладки" в разных районах города", - говорится в сообщении.
При этом финансовые расчеты проводились в криптовалюте: через биткоин-кошелек в приложении Exodus, анонимные переводы и обмен на тенге через P2P-сервисы. При задержании у них изъяли 40 свертков с психотропным веществом - более 40 граммов, что квалифицируется как особо крупный размер.
Ранее в Алматинской области ликвидировали нарколабораторию, изъято более 11 килограммов мефедрона.
01.08.2025, 15:37 55746
С начала года в Казахстане 58 человек стали жертвами торговли людьми
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала 2025 года в Казахстане выявлено 58 пострадавших от торговли людьми, передает корреспондент агентства.
В 2025 году, по состоянию на 1 мая, зарегистрировано 58 пострадавших (мужчины - 29, женщины - 19, дети - 10), в том числе 30 иностранцев", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
По итогам прошлого года было выявлено и идентифицировано 247 жертв торговли людьми, из них 118 мужчин, 75 женщин и 54 ребенка. В их числе 114 иностранных граждан.
В Астане состоялось 46-е заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, приуроченное к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми. Мероприятие прошло под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Виктории Шегай с участием представителей центральных государственных органов, международных и неправительственных организаций.
В заседании приняли участие представители министерств внутренних дел, здравоохранения, просвещения, иностранных дел и юстиции, Генеральной прокуратуры, Пограничной службы КНБ, акиматов всех регионов, Международной организации по миграции, ОБСЕ и общественных объединений, работающих с жертвами торговли людьми.
Торговля людьми остается одной из самых тяжелых форм нарушения прав человека. Это преступление разрушает судьбы и подрывает общественные устои. Казахстан, как участник международных соглашений, включая Палермский протокол, последовательно реализует обязательства по предотвращению и пресечению торговли людьми, а также оказанию всесторонней поддержки жертвам. Принятие закона "О противодействии торговле людьми" в 2024 году стало важным шагом в этом направлении", - отметила в своем приветственном слове Виктория Шегай.
Особое внимание участники уделили вопросам идентификации жертв и обеспечения им комплексной поддержки и квалифицированной помощи. Подчеркнута необходимость усиления координации на всех уровнях и повышения квалификации специалистов.
Ранее в Казахстане разоблачили две занимавшиеся торговлей людьми ОПГ.
01.08.2025, 13:02 59941
Избивали и отбирали деньги: группу вымогателей задержали в Шымкенте
В состав ОПГ входили две девушки и трое молодых людей
Рассказать друзьям
Шымкент. 1 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте полицейские пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вымогательством денег у граждан, сообщает Polisia.kz.
В состав ОПГ входили две девушки и трое молодых людей. С заявлением в полицию обратился местный житель, который сообщил, что стал жертвой нападения: его избили и отобрали 800 тысяч тенге.
Злоумышленники действовали по заранее спланированной схеме. Девушки через социальные сети знакомились с мужчинами, вызывали доверие и приглашали на встречи в арендованные квартиры. В разгар встречи в помещение врывались их сообщники, представлявшиеся родственниками, братьями или даже сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "разобраться" они избивали потерпевших и вымогали у них крупные суммы денег", - рассказали в полиции.
По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. Пятеро подозреваемых задержаны и водворены под стражу. В ходе расследования выявлены дополнительные эпизоды аналогичных преступлений. Полиция устанавливает других потерпевших.
Ранее в Балхаше в результате масштабной спецоперации задержали подозреваемую в вымогательстве группировку.
О наиболее резонансных преступлениях вы можете узнать в криминальном обзоре.
31.07.2025, 21:01 83891
Алматинец получил 16 лет за посылку из Таиланда
Он спрятал в посылке наркотические и психотропные вещества
Рассказать друзьям
Алматы. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В июле специализированным межрайонный суд по уголовным делам Алматы с участием присяжных вынес обвинительный приговор в отношении жителя города, признанного виновным в контрабанде и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.
В ходе разбирательства было установлено, что он незаконно провез через границу наркотические и психотропные вещества, спрятав их в международной почтовой посылке. Запрещенный груз прибыл под видом сыра Cheddar из Таиланда. Получатель планировал передать содержимое третьим лицам.
Преступная деятельность была пресечена на стадии подготовки к сбыту благодаря скоординированным действиям сотрудников правоохранительных и таможенных органов.
В итоге суд назначил мужчине 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Ранее в Астане в рамках спецоперации задержан 28-летний гражданин, который причастен к употреблению, хранению и распространению наркотических средств.
31.07.2025, 15:50 90271
Нападение с ножом на мотоциклиста на АЗС: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Жамбылской области вынесен приговор по громкому делу о нападении с ножом на мотоциклиста на заправке в Меркенском районе, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Ә. признан виновным (...) и ему путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено 11 лет 3 месяца лишения свободы. Судом взыскана компенсация морального вреда 500 тысяч тенге и материального ущерба в размере более 1,3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
По информации суда, в апреле 2025 года подсудимый в Меркенском районе при выходе с АЗС столкнулся с потерпевшим.
Подсудимый Ә., используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений с применением ножа с прямым преступным умыслом на убийство подошел сзади к потерпевшему Я. и нанес ему два ножевых непроникающих колюще-режущих ранения в спину и в правую сторону груди. Находящиеся рядом лица удержали подсудимого, а потерпевшему удалось скрыться", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 апреля стало известно, что по факту нападения на мотоциклиста возбуждено уголовное дело. Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции.
31.07.2025, 10:01 97881
В Павлодаре осудили организаторов финансовой пирамиды
Фото: скриншот из видео АФМ
Рассказать друзьям
Павлодар. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США, сообщили в пресс-службе АФМ.
Финансовая пирамида TAKORP представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, в результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня.
Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге. Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom. Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что на средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.
Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства", - отметили в ведомстве.
30.07.2025, 19:15 102321
Жителя Жамбылской области осудили за избиение гражданина Китая
Казахстанец заплатит штраф в размере 157 280 тенге
Рассказать друзьям
Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мойынкумский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Д. по факту нанесения побоев, не повлекших причинения легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.
В июне 2025 года работник завода - подсудимый Д. подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы он подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу", - говорится в сообщении.
Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать. Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального ущерба и судебных расходов.
Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге и представительские расходы.
Приговор не вступил в законную силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.08.2025, 11:17В Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей 03.08.2025, 17:018581Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы 03.08.2025, 13:437936Мотоциклист погиб в результате столкновения с патрульной машиной близ Караганды 03.08.2025, 13:166811Токаев подтвердил приверженность Казахстана основополагающим принципам ООН 03.08.2025, 18:41Транспортировка газа идет в штатном режиме - Минэнерго прокомментировало информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр5201Транспортировка газа идет в штатном режиме - Минэнерго прокомментировало информацию о повреждении газопровода Средняя Азия - Центр 31.07.2025, 08:37202186В Казахстане ожидается спад жары 31.07.2025, 11:44194221Вы обещали нас не разлучать - воспитанники детского дома в Баганашыле записали видеообращение 30.07.2025, 20:35173111Air Astana и China Southern Airlines подписали соглашение о код-шеринге 30.07.2025, 16:42163961Зачем в Алматы покрасили газон 01.08.2025, 09:23147726Прорыв плотины в Актюбинской области: осужден сотрудник акимата 04.07.2025, 17:12679676Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov 05.07.2025, 09:06619781Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы 05.07.2025, 14:14571356Детское захоронение средневековой эпохи нашли в Карагандинской области 04.07.2025, 08:15Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане527731Заводы по утилизации отходов стоимостью $600 млн планирует построить китайский инвестор в Казахстане 04.07.2025, 15:53510346В Казахстане почти 40 месторождений выставят на аукцион
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?