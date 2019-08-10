Проводник поезда Кызылорда - Кокшетау осужден за сбыт наркотиков

Нур-Султан. 9 августа. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана вынес приговор в отношении проводника пассажирского поезда сообщением Кызылорда - Кокшетау, который занимался за сбытом наркотических средств в особо крупном размере, передает Kazakhstan Today.

"9 марта текущего года сотрудниками департамента полиции на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на перроне железнодорожного вокзала столицы во время стоянки пассажирского поезда сообщением Кызылорда - Кокшетау был установлен и задержан 43-летний житель Кызылординской области, работавший проводником данного поезда. При проведении личного обыска, санкционированного следственным судом, транспортными полицейскими были изъяты денежные средства в размере 80 000 тенге, которые получены за доставку наркотических средств в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Позже был установлен и задержан мужчина, который должен был получить подозрительную сумку. При личном обыске в дорожной сумке подозреваемого были обнаружено наркотическое вещество "марихуана высушенная" общим весом 3742 грамма. В тот же день по факту обнаружения наркотических средств в особо крупном размере в отношении двух задержанных было начато досудебное расследование.

Следствием установлено, что 43-летний мужчина неоднократно приобретал наркотические средства в Кызылординской области и перевозил в Нур-Султан, пользуясь своим служебным положением.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Второй фигурант приговорен к 3 годам лишения свободы.





Как уточнили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки", поезд № 56/55 сообщением Кызылорда - Кокшетау, проводником которого являлся задержанный, обслуживается частным перевозчиком и не имеет отношения к компании.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства