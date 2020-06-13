Психически нездоровый житель столицы с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты

Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане психически нездоровый парень с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

По информации полиции, парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья".

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.





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