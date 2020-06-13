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Психически нездоровый житель столицы с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты

12.06.2020, 12:04 7318
Психически нездоровый житель столицы с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты
Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - В Нур-Султане психически нездоровый парень с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.

 
По информации полиции, парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья".
 
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. 

 

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