Психически нездоровый житель столицы с пистолетом пытался похитить в аптеке психотропные препараты

Сотрудниками криминальной полиции УП района Есиль задержан гражданин 2002 года рождения, который, угрожая фармацевту предметом, похожим на пистолет, пытался похитить психотропные препараты в аптеке", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Нур-Султана.
По информации полиции, парень состоит на учете в "Медицинском центре проблем психического здоровья".
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК.
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