Пьяных хулиганов задержали полицейские Караганды

Караганда. 25 октября. Kazakhstan Today - 25 октября в полночь возле развлекательного центра Караганды после его закрытия на улице произошел конфликт между нетрезвыми посетителями заведения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на официальном сайте казахстанской полиции, оперативный дежурный Карагандинской области направил на место направлены все ближайшие экипажи полка патрульной полиции.

В выходные дни усилены ночные наряды. Благодаря действиям сотрудников полиции по горячим следам были задержаны и доставлены в отдел полиции участники инцидента. Трое с травмами доставлены в медучреждение. Обстоятельства выясняются.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РК. Ведется расследование.

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