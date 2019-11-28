Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Пьяный акмолинец облил соляркой и поджег гражданскую жену, передает Kazakhstan Today.

25 ноября 2019 года в Жаксынский районный отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача Центральной районной больницы о том, что в приемный покой обратилась 32-летняя жительница села Белагаш с термическим ожогом лица, шеи и верхних конечностей, сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

В ходе расследования стражи порядка установили, что во время возникшей ссоры между гражданскими супругами 25-летний подозреваемый, ранее не судимый житель села Белагаш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил потерпевшую соляркой и поджег.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, ведется досудебное расследование по части 3 статьи 24 - части 1 статьи 99 УК РК (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). Имеются признательные показания.

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