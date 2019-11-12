В столице скончалась женщина, которую облил бензином и поджег муж

Нур-Султан. 11 ноября. Kazakhstan Today - В столице скончалась женщина, которую около месяца назад облил бензином и поджег муж, передает Kazakhstan Today.

Пациентка с термическими ожогами 75% тела умерла 10 ноября 2019 года в 01.35", - проинформировали в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

Напомним, инцидент произошёл в начале октября. По словам врачей, пострадавшая получила ожоги 75% тела. Выяснилось, что ее облил бензином и поджег муж . Между супружеской парой якобы произошёл конфликт. На допросе подозреваемый полностью признал вину.

Аналогичный случай произошел в мае 2015 года. Житель столицы у школы №25 облил бензином и поджег бывшую жену, после чего женщина скончалась в больнице . Суд признал его виновным по статье "Убийство, совершенное с особой жестокостью" и назначил 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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