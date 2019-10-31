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В Нур-Султане сожженная мужем женщина пришла в себя

30.10.2019, 09:12 11854
В Нур-Султане сожженная мужем женщина пришла в себя
Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане сожженная мужем женщина пришла в себя, передает Kazakhstan Today.
 
В Нур-Султане женщина, которую заживо пытался сжечь собственный супруг, вышла из комы. Но состояние пациентки остаётся крайне тяжёлым, сообщает Almaty.tv

Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентка в сознании и узнаёт родных, сообщили в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. 
 
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в начале этого месяца. По словам врачей, пострадавшая получила ожоги 75% тела. Выяснилось, что несчастную облил бензином и поджег муж. Между супружеской парой якобы произошёл конфликт. На допросе подозреваемый полностью признал вину.
 

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