Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане сожженная мужем женщина пришла в себя, передает Kazakhstan Today.

В Нур-Султане женщина, которую заживо пытался сжечь собственный супруг, вышла из комы. Но состояние пациентки остаётся крайне тяжёлым, сообщает Almaty.tv .





Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентка в сознании и узнаёт родных, сообщили в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.

Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в начале этого месяца. По словам врачей, пострадавшая получила ожоги 75% тела. Выяснилось, что несчастную облил бензином и поджег муж . Между супружеской парой якобы произошёл конфликт. На допросе подозреваемый полностью признал вину.

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