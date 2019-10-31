В Нур-Султане сожженная мужем женщина пришла в себя

В Нур-Султане женщина, которую заживо пытался сжечь собственный супруг, вышла из комы. Но состояние пациентки остаётся крайне тяжёлым, сообщает Almaty.tv.
Её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Пациентка в сознании и узнаёт родных, сообщили в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии.
Как сообщалось ранее, инцидент произошёл в начале этого месяца. По словам врачей, пострадавшая получила ожоги 75% тела. Выяснилось, что несчастную облил бензином и поджег муж. Между супружеской парой якобы произошёл конфликт. На допросе подозреваемый полностью признал вину.
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