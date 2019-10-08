Врачи рассказали о состоянии женщины, которую муж поджег в Нур-Султане

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - О состоянии 38-летней жительницы Нур-Султана, попавшей в больницу с обширными ожогами, сообщили врачи Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии, передает Kazakhstan Today.

Потерпевшая поступила к нам 6 октября. Ей 38 лет. У нее термический ожог. Даже крайне тяжелый ожоговый шок, термоингалляционное ожоговое поражение верхних дыхательных путей и ожог конъюнктивы 2-3 степени. Пламенем поражено 75% тела. Это волосистая часть головы, лицо, у нее только нижние конечности от колен и ниже остались целы, остальное все повреждено", - сообщила порталу Kazpravda.kz врач-реаниматолог Татьяна Лебига.

По ее словам, состояние пациентки остается крайне тяжелым, проводится противошоковая терапия.

Она в сознании, она слышит, но, наверное, не оценивает свое состояние. Женщина постоянно находится на опиоидных анальгетиках и на искусственной вентиляции легких. Давление также поддерживается искусственно, она не может его самостоятельно держать", - сказала врач.

Врач отметила, что у женщины тяжелые ожоги 3-4 степени.

Прогноз для жизни еще неизвестен, возможно, неблагоприятный. Сейчас остается только ждать. Кроме ожога, у нее есть перелом ключицы, но он не опасен для жизни при ее состоянии. Родственники звонили, сестры и братья, но ее нельзя навещать в реанимации. Комбустиологи высшей категории работают с пациенткой", - сказала Татьяна Лебига.

6 октября пришло сообщение о том, что на остановке общественного транспорта (район СпецЦона) находится женщина с видимыми признаками ожога тела. Женщина была доставлена в больницу", - сообщили в столичном департаменте полиции.

Полицейские задержали подозреваемого - 43-летнего супруга женщины.

В ходе семейного конфликта мужчина вывез жену на пустырь, в безлюдное место, облил бензином и поджег. Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование", - добавили в ведомстве.

Напомним, в мае 2015 года житель столицы у школы №25 облил бензином и поджег бывшую жену, после чего женщина скончалась в больнице. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и назначил 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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