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Житель столицы облил бензином и поджег свою жену на пустыре

07.10.2019, 13:59 9181
Житель столицы облил бензином и поджег свою жену на пустыре
Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Жителя Нур-Султана задержали за покушение на убийство жены путем поджога, передает Kazakhstan Today. 
 

6 октября пришло сообщение о том, что на остановке общественного транспорта (район СпецЦона) находится женщина с видимыми признаками ожога тела. Женщина была доставлена в больницу", - сообщили в столичном департаменте полиции, пишет Kazpravda.kz.

 
Полицейские задержали подозреваемого - 43-летнего супруга женщины.
 

В ходе семейного конфликта мужчина вывез жену на пустырь, в безлюдное место, облил бензином и поджег. Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование", - добавили в ведомстве.

 
Напомним, в мае 2015 года житель столицы у школы №25 облил бензином и поджег бывшую жену, после чего женщина скончалась в больнице. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и назначил 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
 
В 2016 году в ходе семейной ссоры 49-летний житель Приозерска облил себя и своего сына бензином и поджог, после чего совершил попытку самоубийства, спрыгнув с 4-го этажа. В результате 8-летний сын от полученных травм скончался на месте, а отец - в больнице. Кроме этого, от угарного газа скончались двое жителей квартиры, расположенной этажом выше. 
 

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