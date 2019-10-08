Житель столицы облил бензином и поджег свою жену на пустыре

6 октября пришло сообщение о том, что на остановке общественного транспорта (район СпецЦона) находится женщина с видимыми признаками ожога тела. Женщина была доставлена в больницу", - сообщили в столичном департаменте полиции, пишет Kazpravda.kz.
Полицейские задержали подозреваемого - 43-летнего супруга женщины.
В ходе семейного конфликта мужчина вывез жену на пустырь, в безлюдное место, облил бензином и поджег. Задержанный дал признательные показания и был водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Нур-Султана. По факту покушения на убийство проводится досудебное расследование", - добавили в ведомстве.
Напомним, в мае 2015 года житель столицы у школы №25 облил бензином и поджег бывшую жену, после чего женщина скончалась в больнице. Суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное с особой жестокостью) и назначил 18 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
В 2016 году в ходе семейной ссоры 49-летний житель Приозерска облил себя и своего сына бензином и поджог, после чего совершил попытку самоубийства, спрыгнув с 4-го этажа. В результате 8-летний сын от полученных травм скончался на месте, а отец - в больнице. Кроме этого, от угарного газа скончались двое жителей квартиры, расположенной этажом выше.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства