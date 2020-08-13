В Житикаре пьяный мужчина ударил полицейского при задержании

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Костанай. 12 августа. Kazakhstan Today - В городе Житикаре Костанайской области пьяный мужчина ударил полицейского при задержании, передает Kazakhstan Today.

7 августа от оперативного дежурного районного отдела полиции поступило сообщении о нарушении тишины в одном из микрорайонов города Житикара. Во дворе дома микрорайона №4 полицейские заметили в беседке шестерых мужчин, распивающих алкоголь.





Сотрудники полиции попросили мужчин проследовать в служебный автомобиль. Однако мужчины отказывались выполнять требования.





Усадив нарушителей в УАЗ, сотрудник, севший рядом с боковой дверью, получил внезапный удар в лицо. Чтобы прекратить противоправные действия 43-летнего нападавшего, полицейские загнули его руки за спину и надели наручники.





По факту применения насилия в отношении инспектора службы взвода патрульной полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей, начато досудебное расследование по части 1 статьи 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти).

По информации Polisia.kz , в отношении задержанных составлены административные протоколы по статье 437 КоАП РК (Нарушение тишины).





Кроме того, за нарушение карантинных мер в отношении мужчин собран материал по статье 425 КоАП РК и направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия решения. Санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет либо лишение свободы на тот же срок.





По результатам медицинского освидетельствования, 43-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

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