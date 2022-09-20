Пятиклассник по почте "заминировал" суды в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области задержали пятиклассника, который через электронную почту "заминировал" здания судов Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Оперативники нашли автора ложной рассылки о минировании судов в Павлодарской области, им оказался несовершеннолетний, сообщает Pavlodarnews.kz.
Расследование по указанному делу продолжается. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса сведения разглашению не подлежат", - проинформировал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев.
Напомним, на электронный адрес Павлодарского областного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Аналогичные сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аккулы.