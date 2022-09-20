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Пятиклассник по почте "заминировал" суды в Павлодарской области

19.09.2022, 17:28 17756
ПАВЛОДАР. 19 СЕНТЯБРЯ - В Акмолинской области задержали пятиклассника, который через электронную почту "заминировал" здания судов Павлодарской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Оперативники нашли автора ложной рассылки о минировании судов в Павлодарской области, им оказался несовершеннолетний, сообщает Pavlodarnews.kz. 
 

Расследование по указанному делу продолжается. В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса сведения разглашению не подлежат", - проинформировал заместитель начальника департамента по противодействию экстремизму МВД РК Дархан Разуев. 

 
Напомним, на электронный адрес Павлодарского областного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Аналогичные сообщения поступили в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области, суды Актогайского, Майского районов и района Аккулы. 
 

новости по теме

Генпрокуратура РК: государству возмещен ущерб на общую сумму свыше 523 млрд тенге

19.09.2022, 19:38 13631
Генпрокуратура РК: государству возмещен ущерб на общую сумму свыше 523 млрд тенге
Фото: Polisia.kz
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На повестку дня вынесены вопросы в сфере оборота нефтепродуктов, сжиженного нефтяного газа и их транспортировки, сообщает пресс-служба ГП РК.
 
В ходе заседания было отмечено, что в стране монополизированы рынки топливно-энергетического комплекса и транспорта, что создает условия для ограничения доступа конкурентам, установления высокой маржи на конечную продукцию и получения сверхдохода.
 
В этой связи комиссия проводит анализ решений, повлекших установление монопольного положения субъектов олигополий и ограничение конкуренции.
 
Совместно с квазигосударственным сектором также ведется работа по демонополизации товарных рынков, возврату незаконно выведенных активов национальных компаний и ее дочерних структур, используя единый алгоритм действий.
 
По итогам встречи выработан комплекс дополнительных правовых, организационных и технических мер, направленных на повышение эффективности данной работы.
 
В целом за период деятельности комиссии достигнуты определенные результаты.
 
На сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге, а именно:
 
  • порядка 518 млрд тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 млн долларов;
  • по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч га земли на сумму свыше 5 млрд тенге;
  • более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.
 

В Костанайской области задержали вооруженных браконьеров с тушей кабана

19.09.2022, 16:15 20196
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Костанайской области 16 сентября задержали троих вооруженных браконьеров с тушей дикого кабана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе рейда остановили автомашину Niva. В салоне находились мужчины в возрасте 65, 57 и 36 лет, местные жители. При осмотре транспортного средства в прицепе обнаружена туша дикого кабана", - информирует Polisia.kz. 

 
По данным полиции, в салоне автомобиля найдены гладкоствольное ружье, два охотничьих ножа и 77 патронов. Разрешительных документов на осуществление охоты мужчины не имели. 
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота). 
 
Отмечается, что с начала года в регионе зарегистрировано 11 фактов незаконной охоты. 
 
Ранее сообщалось, что браконьеры выловили рыбу на 11,5 млн тенге в Туркестанской области. 
 

В Костанае банкротного управляющего осудили на 8 лет за вымогательство

19.09.2022, 15:50 21566
В Костанае банкротного управляющего осудили на 8 лет за вымогательство
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 19 СЕНТЯБРЯ - В Костанае банкротного управляющего компании осудили на 8 лет за вымогательство взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Департаментом АФМ по Костанайской области установлено, что вымогал у генерального директора и учредителя коммерческой организации крупную сумму денежных средств в размере 100 млн тенге за включение в реестр дебиторов", - сообщает АФМ.

 
Подозреваемый был задержан с поличным при получении 50 млн тенге от генерального директора и учредителя ТОО, половины от ранее оговоренной суммы. 
 

Указанный гражданин признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы", - проинформировали в ведомстве. 

 
 

В Астане началось судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалды

19.09.2022, 15:45 22311
В Астане началось судебное разбирательство по делу Кайрата Сатыбалды
Фото: polisia.kz
АСТАНА. 19 СЕНТЯБРЯ - В суде № 2 района Байконыр Астаны началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды", - сообщили в пресс-службе суда Астаны. 

 
Судебный процесс начнется 20 сентября в 15.00. 
 
Ранее сообщалось, что антикоррупционная служба завершила досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды и других лиц по фактам хищений средств AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. 
 
В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов. 
 
В отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов. Активно продолжается поиск других нелегальных активов обвиняемых. 
 

Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым

19.09.2022, 13:53 29336
Суд Алматы продлил арест Туребаеву, Кудайбергену и еще нескольким подсудимым
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Алматинский городской суд продлил сроки пребывания под стражей вайнеру Мейржану Туребаеву, экс-депутату Кайрату Кудайбергену, экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову и политику Жанболату Мамаю, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, вайнеров Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова арестовали в апреле этого года. Их обвиняют в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды. Туребаеву срок пребывания под стражей продлили до 17 октября 2022 года.
 
Экс-депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену суд продлил арест до 21 октября 2022 года. 
 
Его обвиняют в том, что во время январских беспорядков Кудайберген организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг криминального авторитета Джумагельдиева (Дикий Арман), поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки. Собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования власти. 
 
До 15 октября продлен арест экс-директорам оператора платных парковок в Алматы AlanParking Мухтару Базарбаеву и ТОО "Алматы спецтехпаркинг" Мурату Принбекову.
 
Жанболата Мамая суд оставил под стражей до 12 октября 2022 года. Его обвиняют в оскорблении представителей власти и распространении заведомо ложной информации. 
 

Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО

19.09.2022, 11:55 39221
Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 СЕНТЯБРЯ - Следственным судом Усть-Каменогорска в отношении руководителя РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО", который, используя свое служебное положение в период 2021-2022 гг. вопреки интересам службы с целью извлечения выгоды для себя уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом)", - информирует Агентство по противодействию коррупции.

 
По информации ведомства, противозаконные действия чиновника повлекли недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 млн тенге.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 

В Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента

19.09.2022, 11:00 43331
В Алматы студенты устроили массовую драку возле Атакента
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 СЕНТЯБРЯ - Массовую потасовку возле Атакента устроили студенты одного из вузов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Алматы, в потасовке приняли участие студенты одного из вузов Алматы, отмечавшие в близлежащем увеселительном заведении посвящение. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщает Polisia.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК (Хулиганство). Каждый из участников потасовки будет установлен и привлечен к ответственности согласно действующему законодательству. Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка, - сказал начальник управления полиции Бостандыкского района Думан Аухадиев.




 

АФМ выявило очередную финпирамиду

19.09.2022, 09:32 38196
АФМ выявило очередную финпирамиду
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 19 СЕНТЯБРЯ - Департаментом АФМ по Карагандинской области пресечен факт создания и деятельности финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием установлено, что путем использования аккаунтов мессенджера, зарегистрированных на различные абонентские номера, основано 5 групп для сбора вкладчиков. Преступная схема заключалась в незаконном привлечении от участников проекта инвестиций в размере от 3 тысяч до 10 тысяч тенге с обещанием выплаты в размере 300% и 500% в течение 10 дней. Установленные следствием признаки подпадают под перечень основных видов деятельности, указывающих на признаки финансовой пирамиды", - проинформировали в АФМ. 

 
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся оперативно-следственные мероприятия. 
 
АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Как сообщалось ранее, в Алматы организаторы финпирамиды обманули более 100 человек. 
 

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