Пытавшая падчерицу жительница Туркестанской области издевалась и над ее сестрами

Туркестан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Полиция Туркестанской области проводит расследование в отношении жительницы Жетысайского района, в семье которой дети подверглись нечеловеческим издевательствам, передает Kazakhstan Today.

Компетентными органами в одной из семей Жетысайского района выявлен факт нанесения телесных повреждений детям мачехой. Данный факт зарегистрирован в Жетысайском РОП. Проводится досудебное расследование в соответствии со статьей 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В отношении подозреваемой будет избрана мера пресечения", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В ведомстве также отметили, что данный факт находится на контроле министра внутренних дел РК и прокурора области.

Вместе с тем из соцсетей стало известно, что истязаниям в семье были подвергнуты три девочки.

Информацию подтвердили в пресс-службе акима Туркестанской области. Как уточнили в акимате, 11 апреля директор средней школы обратился в районный отдел образования с информацией о том, что у трех сестер, учащихся данной школы, обнаружены телесные повреждения. На следующий день районным отделом полиции было начато досудебное расследование.

Дети находятся в Жетысайской центральной районной больнице, в настоящее время здоровью детей и их безопасности ничто не угрожает. Прокурор области взял данное дело под контроль. Сегодня будет избрана мера пресечения в отношении подозреваемой", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе Министерства образования и науки сообщили, что учителя сельской школы обнаружили на теле ребенка синяки и следы жесточайших побоев. Они сразу же вызвали полицию. Как было установлено, ребенка избивала мачеха. На теле девочки есть следы от ножевых ранений и от истязаний плоскогубцами.

Девочку больше не отпустили из школы домой, где она подвергалась физическим пыткам и унижениям. Ее доставили к родной бабушке.

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