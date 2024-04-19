Более 3 млрд тенге сборов не поступили в бюджет из-за неверной регистрации грузовых авто в Конаеве

Сотрудник спецЦОНа ввел заведомо ложные данные о транспортной категории более 400 грузовиков

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Конаев. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту неправомерной регистрации грузовых автотранспортных средств путем ввода в информационную систему заведомо ложной информации начато Агентством по финансовому мониторингу.





Расследованием установлено, что с марта по сентябрь 2022 года сотрудник спецЦОНа в Конаеве при первичной регистрации 413 грузовых автотранспортных средств в информационную систему вводил заведомо ложную информацию о категориях транспортных средств.





В результате в госбюджет не поступила сумма сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 3,1 млрд тенге.





Подозреваемый задержан и находится под стражей.



