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Работники магазина по продаже электроники украли со склада мобильные телефоны на 6 млн тенге

12.08.2020, 15:21 6886
Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане задержаны двое сотрудников одного из магазинов крупной торговой сети "Сулпак", торгующей электронной техникой, передает Kazakhstan Today. 
 

В ночь на 28 июля двое молодых людей, заступив на работу в ночную смену, воспользовались отсутствием электричества и совершили кражу со складского помещения. Добычей стали дорогостоящие мобильные телефоны марки "Айфон" в количестве 9 штук и марки "Самсунг" в количестве 11 штук. Общая стоимость украденного имущества составила 6 млн тенге", - сообщили в департаменте полиции. 

 
В ходе расследования подозреваемые в совершении кражи дали признательные показания. Вещественные доказательства (сотовые телефоны) изъяты на квартире молодых людей, где они проживали вместе. 
 
В настоящее время начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража". 
 

С начала 2020 года кражи отнесены к тяжкой категории преступлений. Теперь за подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, исключается возможность примирения", - напомнили в пресс-службе. 

 

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