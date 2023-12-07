Работники поездов отдали более 48 млн тенге "блогеру"-вымогателю из Семея  

Фото: Polisia.kz

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Семей. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте задержан ранее неоднократно судимый за мошенничество житель Семея, который на протяжении нескольких лет представлялся блогером и вымогал денежные средства у работников пассажирских поездов, информирует Polisia.kz.





Сообщается, что подозреваемый под видом пассажира садился в поезд и в ходе следования фиксировал на свой мобильный телефон имеющиеся нарушения в сфере пассажирских перевозок, после чего под предлогом их распространения и угроз применения физического насилия вымогал денежные средства.









Данное преступление длительное время оставалось вне поля зрения сотрудников полиции, так как потерпевшие, опасаясь расправы, боялись обращаться в правоохранительные органы. Лишь после того, как в УБОП стали поступать "сигналы", противоправная деятельность фигуранта была пересечена. Злоумышленник задержан и с санкции суда арестован", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.





В настоящее время по уголовному делу в качестве потерпевших признано свыше 60 работников пассажирских поездов.





Предварительным следствием установлено, что в результате противоправной деятельности в период с 2021 года на банковские счета задержанного поступило свыше 48 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.